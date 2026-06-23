 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Dembélé lance vraiment sa Coupe du monde contre l'Irak
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 03:30

La performance d'Ousmane Dembélé contre le Sénégal (3-1), en retrait du brillant duo Kylian Mbappé-Michael Olise, avait alimenté les débats tout au long de la semaine, mais le Ballon d'Or 2025 a parfaitement rebondi contre l'Irak (3-0), dans la nuit de lundi à mardi, avec un but et une passe décisive.

Majoritairement positionné à droite de l'attaque tricolore, pour laisser le coeur du jeu à Michael Olise, comme Didier Deschamps l'avait fait avec réussite à la mi-temps du match contre le Sénégal, Ousmane Dembélé a semblé bien plus en jambes que mardi dernier.

Ses premières prises de balles l'ont montré assez saignant et vif sur ses appuis.

Mais il a tout de même fallu attendre la seconde période, dont le coup d'envoi a été donné après plus de deux heures d'interruption à cause de violents orages, pour le voir s'illustrer véritablement.

À l'affût à l'entrée de la surface de réparation, comme il en l'habitude au Paris Saint-Germain où il est le détonateur du pressing défensif, "Dembouz" a profité d'une énorme mésentente entre Zaid Tahseen et Ahmed Basil pour servir Kylian Mbappé, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour signer un doublé (54e).

Souvent critiqué pour son manque d'efficacité chez les Bleus, Ousmane Dembélé a marqué son huitième but en équipe de France (en 61 sélections), son premier seulement dans une grande compétition internationale.

Quelques secondes après une première tentative envoyée dans le petit filet extérieur, l'attaquant parisien a croisé sa frappe du pied droit à la suite d'une passe de Michael Olise (66e).

"Il n'y a pas de souci, il a confiance en lui", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps sur BeIN Sports. "Il peut animer un peu les débats mais j'ai confiance en lui. Il a des repères à retrouver qui sont différents de ceux qu'il a avec son club."

"Déjà, sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Après, techniquement, il n'a pas trop de souci avec le ballon."

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La tombe de l'historien Marc Bloch au cimetière du Bourg-d'Hem, dans la Creuse, le 1er juin 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Marc Bloch, l'historien résistant, entre au Panthéon
    information fournie par AFP 23.06.2026 03:09 

    Emmanuel Macron fait entrer mardi au Panthéon l'historien Marc Bloch, soldat et résistant assassiné par la Gestapo, lors d'un hommage à l'auteur de "L'Etrange défaite" sur la débâcle de 1940, qui résonne pour lui comme un avertissement contre le "conformisme" qui ... Lire la suite

  • L'enseigne d'une pharmacie indique une température de 39°C à Béziers, dans l'Hérault, le 22 juin 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    Canicule: la chaleur gagne encore du terrain et les records tombent
    information fournie par AFP 23.06.2026 02:48 

    Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint. Cinq départements supplémentaires ... Lire la suite

  • Les écoles parisiennes vont-elles rester à la semaine de de 4 jours et demi ? La concertation sur les rythmes scolaires réunie par le maire Emmanuel Grégoire, en plein scandale de violences sexuelles dans le périscolaire, rend ses conclusions mardi ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Périscolaire à Paris: la convention citoyenne sur les rythmes scolaires remet sa copie
    information fournie par AFP 23.06.2026 02:28 

    Les écoles parisiennes vont-elles rester à la semaine de 4 jours et demi ? La concertation sur les rythmes scolaires réunie par le maire Emmanuel Grégoire, en plein scandale de violences sexuelles dans le périscolaire, rend ses conclusions mardi soir, sur fond ... Lire la suite

  • Les députés se prononcent mardi sur une réforme constitutionnelle qui accorderait une "autonomie" inédite à "l'île-montagne", mais qui fait craindre à certains parlementaires une fracture dans la République ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Autonomie de la Corse: l'heure du choix pour les députés
    information fournie par AFP 23.06.2026 01:27 

    Quels pouvoirs pour la Corse ? Les députés se prononcent mardi sur une réforme constitutionnelle qui accorderait une "autonomie" inédite à "l'île-montagne", mais qui fait craindre à certains parlementaires une fracture dans la République. En cas d'adoption, autour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank