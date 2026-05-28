Football: Crystal Palace remporte la Ligue Conférence grâce à un but de Mateta

Jean-Philippe Mateta, de Crystal Palace, soulève le trophée alors qu'il célèbre avec ses coéquipiers

Crystal ‌Palace a remporté mercredi soir à la Red Bull ​Arena de Leipzig en Allemagne le premier trophée européen de son histoire en battant le Rayo Vallecano en finale ​de la Ligue Conférence (1-0) grâce à un but de l'attaquant français ​Jean-Philippe Mateta en début de ⁠seconde période (51e).

Après s'être adjugé l'an dernier son premier ‌trophée - la Cup anglaise -, le club londonien offre ainsi un épilogue idéal à son entraîneur, ​Oliver Glasner, qui ‌avait annoncé en janvier qu'il quitterait son ⁠poste à l'issue de l'exercice actuel.

Décevant en Championnat d'Angleterre, dont il a terminé dimanche à la 15e place, ⁠après avoir perdu ‌en cours de saison son défenseur central ⁠et capitaine Marc Guéhi (transféré à Manchester City), Crystal Palace ‌devient le troisième club anglais en quatre ⁠ans à remporter la Ligue Conférence. Il ⁠imite deux autres ‌clubs londoniens - West Ham et Chelsea.

Jean-Philippe Mateta, sélectionné par ​Didier Deschamps dans la ‌liste des 26 joueurs français pour la Coupe du monde cet été, a ​inscrit l'unique but de la partie en se montrant à l'affût, à bout portant, après ⁠un tir d'Adam Wharton repoussé par Augusto Batalla, le gardien du Rayo Vallecano.

L'ancien joueur de Lyon et du Havre, notamment, s'est procuré par la suite l'occasion d'inscrire un doublé, sans la même réussite.

(Reportage de Nick Said; rédigé ​par Jean Terzian)