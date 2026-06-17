Football/Coupe du monde-Une défense à deux visages pour les Bleus

Parfois inquiétante en préparation, la défense de l'équipe de France a livré une performance contrastée mardi lors de son entrée en lice à la Coupe du monde contre le Sénégal (3-1), la solide charnière centrale compensant les quelques errements des latéraux, tandis que le gardien Mike Maignan n'a pas pleinement rassuré.

Face au Sénégal, Jules Koundé et Théo Hernandez, respectivement positionnés à droite et à gauche de l'arrière-garde tricolore, ont été les plus en difficulté. Défenseur central de formation, avant de s'installer à ce poste dans son club de Barcelone, le premier nommé a notamment perdu plusieurs ballons en première période.

Le poteau du Sénégalais Nicolas Jackson est venu de son couloir, qu'il a délaissé en se projetant haut sur le terrain.

De l'autre côté, Théo Hernandez, préféré à Lucas Digne, n'a pas davantage rassuré. Devancé par Ismaila Sarr sur l'énorme occasion sénégalaise en fin de première période (45e+6), il a été trop facilement éliminé par Ibrahim Mbaye sur le seul but des "Lions de la Teranga" (90e+5).

"Les latéraux ont été meilleurs en deuxième période qu'en première, bien évidemment", a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. "Ils ont eu des clients en face. Les latéraux ont gagné aussi le match ce soir."

Face à eux, ils avaient notamment à gérer les ailiers de Crystal Palace Ismaila Sarr et d'Al-Nassr Sadio Mané, ancienne star de Liverpool.

Sur ces postes, Didier Deschamps possède plusieurs options s'il souhaite modifier son organisation, que ce soit Lucas Digne à gauche ou Malo Gusto à droite, voire Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain a souvent occupé ce poste avec brio cette saison au Paris Saint-Germain lorsqu'il fallait pallier les absences d'Achraf Hakimi.

En outre, Mike Maignan, habituelle valeur sûre, n'a pas été impérial sur la pelouse du MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey). Il peut sûrement mieux faire sur la réalisation d'Ibrahim Mbaye et a failli concéder un but contre son camp en parvenant difficilement à se saisir du ballon sur une intervention défensive d'Aurélien Tchouaméni.

Heureusement pour l'équipe de France, elle peut compter sur une solide charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba. Pourtant gêné ces dernières semaines par des douleurs au dos, ce dernier était bien aligné d'entrée, formant ainsi la même paire qui avait démarré l'Euro 2024.

"Ils se connaissent bien, même s'il y a eu quelques situations", a estimé Didier Deschamps.

Sur la lancée de sa saison au Bayern Munich, Dayot Upamecano a montré qu'il était le patron inamovible de la défense des doubles champions du monde.

"Ce n'est pas un leader très expressif mais par ce qu'il dégage, dans le combat, le duel, sa capacité à sortir le ballon, Dayot (Upamecano) est un joueur très important. Ça a mis du temps, un petit peu, mais il prend de la place", a loué le sélectionneur.

La France serait inspirée de garder sa cage inviolée lundi face à l'Irak après avoir encaissé au moins un but lors de ses six dernières rencontres.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)