Football/Coupe du monde-Un Messi record envoie l'Argentine en 16es de finale

(Actualiser avec détails)

L'Argentine s'est qualifiée lundi pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football en s'imposant face à l'Autriche (2-0) grâce au doublé de Lionel Messi, qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Les champions du monde en titre ont ouvert le score grâce à une action collective limpide. À l'origine de l'action, Lionel Messi s'est retrouvé seul dans la surface pour reprendre en une touche un centre en retrait de Facundo Medina et glisser le ballon dans le bas du filet.

Il s’agissait de son 17e but en Coupe du monde, ce qui lui a permis de dépasser l’Allemand Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde masculine.

L'octuple Ballon d'Or a finalement scellé la victoire dans le temps additionnel, en concluant, en plusieurs temps, une contre-attaque fatale aux Autrichiens après une première tentative de Julian Alvarez.

Il a ainsi inscrit son deuxième but de la soirée et son 18e but au Mondial, dépassant la légende brésilienne Marta, dont les 17 buts en Coupe du monde féminine constituaient jusque-là le record absolu de la compétition.

Il a également prolongé sa série à désormais six matches consécutifs dans la compétition avec au moins un but.

Lionel Messi avait auparavant manqué une occasion en or d’entrer dans l’histoire dès les dix premières minutes en tirant à côté un penalty obtenu pour une faute sur Lautaro Martinez.

Ce dernier avait été fauché par Stefan Posch et Xaver Schlager, alors qu’il s’engouffrait dans la surface, mais l’arbitre Amin Omar a dû consulter l'assistance vidéo avant d’accorder le penalty que Lionel Messi a tiré à côté.

Il s’agissait du troisième penalty manqué par Messi en Coupe du monde : le premier remontait à 2018 contre l’Islande en Russie, et le deuxième contre la Pologne quatre ans plus tard.

Le joueur de l'Inter Miami aurait même pu marquer davantage sans l'abnégation de David Alaba. Le défenseur autrichien a frustré l'attaquant argentin à deux reprises, en déviant le ballon vers le gardien Alexander Schlager alors qu'il s’apprêtait à tirer, puis en contrant une frappe qui semblait se diriger vers les filets.

(Reportage de Janina Nuno Rios à Mexico, version française Vincent Daheronn, édité par Zhifan Liu)