Football/Coupe du monde-Thuram forfait contre la Suède, Kanté incertain

L'attaquant de l'équipe de France Marcus Thuram ne sera pas disponible pour affronter la Suède mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football, tandis que N'Golo Kanté est incertain, a annoncé lundi le sélectionneur des Bleus.

"Il a un petit souci musculaire", a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, au sujet de Marcus Thuram. "N'Golo (Kanté), ce n'est pas musculaire. Il est probable que ce soit peut-être un peu juste pour demain. On va aménager (l'entraînement) s'il le faut."

Marcus Thuram a joué seulement une minute depuis le début de la compétition. Il était entré dans le temps additionnel lors de la victoire contre l'Irak (3-0) à l'occasion du deuxième match de la phase de groupes.

Le milieu de terrain N'Golo Kanté fait, lui, partie des trois joueurs de champ de l'équipe de France à ne pas avoir encore joué, avec Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez.

Ménagé contre la Norvège (4-1), William Saliba continue de gérer des douleurs au dos mais il devrait pouvoir reprendre sa place en défense centrale mardi.

"William (Saliba) va bien", a assuré Didier Deschamps.

"Évidemment il a son souci de dos qui ne date pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il ait pu souffler au troisième match était important. Il sait qu'il a quelque chose mais pas quelque chose qui le mine ou l'empêche de jouer libéré comme il a pu le faire lors des deux premiers matches."

Adrien Rabiot a insisté sur l'importance de son coéquipier, "une pièce essentielle" de l'équipe, selon lui.

"Ce n'est pas simple parce qu'il a pas mal de douleurs au dos, il est obligé de gérer, de sauter des entraînements pour pouvoir récupérer", a-t-il expliqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)