 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Thuram forfait contre la Suède, Kanté incertain
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 18:38

L'attaquant de l'équipe de France Marcus Thuram ne sera pas disponible pour affronter la Suède mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football, tandis que N'Golo Kanté est incertain, a annoncé lundi le sélectionneur des Bleus.

"Il a un petit souci musculaire", a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, au sujet de Marcus Thuram. "N'Golo (Kanté), ce n'est pas musculaire. Il est probable que ce soit peut-être un peu juste pour demain. On va aménager (l'entraînement) s'il le faut."

Marcus Thuram a joué seulement une minute depuis le début de la compétition. Il était entré dans le temps additionnel lors de la victoire contre l'Irak (3-0) à l'occasion du deuxième match de la phase de groupes.

Le milieu de terrain N'Golo Kanté fait, lui, partie des trois joueurs de champ de l'équipe de France à ne pas avoir encore joué, avec Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez.

Ménagé contre la Norvège (4-1), William Saliba continue de gérer des douleurs au dos mais il devrait pouvoir reprendre sa place en défense centrale mardi.

"William (Saliba) va bien", a assuré Didier Deschamps.

"Évidemment il a son souci de dos qui ne date pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il ait pu souffler au troisième match était important. Il sait qu'il a quelque chose mais pas quelque chose qui le mine ou l'empêche de jouer libéré comme il a pu le faire lors des deux premiers matches."

Adrien Rabiot a insisté sur l'importance de son coéquipier, "une pièce essentielle" de l'équipe, selon lui.

"Ce n'est pas simple parce qu'il a pas mal de douleurs au dos, il est obligé de gérer, de sauter des entraînements pour pouvoir récupérer", a-t-il expliqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank