Football/Coupe du monde- Thomas Partey apte pour affronter l'Angleterre

par Lori Ewing

Le milieu ghanéen Thomas Partey s'est dit lundi "prêt à jouer" contre l'Angleterre mardi, après avoir manqué l'entrée en lice de sa sélection, un retour qui ravive l'attention autour de sa participation à la compétition.

Il n'avait pas pu se rendre au Canada lors de la victoire du Ghana contre le Panama (1-0) à Toronto, sa demande de visa ayant été rejetée. Il a depuis rejoint le groupe avant le match du groupe L face à l'Angleterre, à Boston.

Le joueur a expliqué lundi aux journalistes avoir digéré cette déconvenue et être désormais entièrement tourné vers la compétition.

"Aujourd'hui, je me dis que cela fait partie du football", a déclaré le Ghanéen. "Il se passe parfois des choses en dehors du terrain que l'on ne maîtrise pas, mais je me sens bien et je suis prêt à jouer."

L'ancien milieu d'Arsenal a ajouté qu'il se réjouissait de retrouver des adversaires qu'il a bien connus lors de son passage à Londres, notamment les internationaux anglais Declan Rice et Bukayo Saka.

"Je suis vraiment heureux de les revoir", a-t-il dit. "J'espère qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et que cela nous offrira aussi l'occasion de nous mesurer aux meilleurs, de rivaliser avec eux et de profiter du match."

Le joueur de 33 ans s'est également félicité à l'idée d'un duel dans l'entrejeu avec Declan Rice.

"Je sais que ce ne sera pas facile", a déclaré Thomas Partey. "Ils ont de très bons joueurs et je suis heureux de les affronter."

Thomas Partey fait l'objet au Royaume-Uni de sept chefs d'accusation de viol et de deux chefs d'agression sexuelle. Il conteste l'ensemble de ces accusations.

La Fédération anglaise a indiqué que ses joueurs ne répondraient pas aux questions concernant Thomas Partey.

(Reportage Lori Ewing, avec la contribution de Bhargav Acharya ; version française Jérôme Terroy)