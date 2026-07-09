 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Saibari forfait pour le match Maroc-France
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 04:28

Le Maroc n'a pas prévu de stratégie particulière pour le quart de finale de la Coupe du monde qui l'opposera jeudi à la France, mais l'équipe sait qu'elle devra rivaliser avec des adversaires favoris dans tous les domaines, a déclaré mercredi l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi.

L'attaquant Ismael Saibari ne participera pas à la rencontre, après avoir été aux ischio-jambiers lors du match contre le Canada.

"Il n’est pas prêt, mais j’espère que ce n’est pas la fin du tournoi pour lui", a dit Mohamed Ouahbi lors d’une conférence de presse.

Ismael Saibari a marqué lors de chacun des trois matches de poule du Maroc et a inscrit le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas en seizièmes de finale.

"Concernant la préparation du match, il n'y aura aucune surprise. Je n'ai rien à cacher. Je n'aime pas les surprises, et ceux d'entre vous qui ont analysé nos matches savent que nous avons une idée précise de la façon dont nous voulons jouer."

"Bien sûr, l'essentiel sera de les mettre en difficulté lorsque nous avons le ballon", a ajouté le sélectionneur de l'équipe marocaine.

"Nous avons prouvé que nous pouvions mettre n'importe quelle équipe en difficulté, et c'est notre objectif. Mais je ne vais pas entrer dans les détails."

La France avait battu le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football organisée il y a quatre ans au Qatar.

"Chaque match est différent, a son propre contexte, sa propre histoire, et il ne sera pas identique à celui de 2022", a affirmé Mohamed Ouahbi.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, député du groupe "Socialistes et Apparentés", assiste à un vote sur une motion de censure déposée par le parti "Les Ecologistes" à l'Assemblée nationale, à Paris, le 6 juillet 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Présidentielle: pour sortir de sa torpeur, le PS passe au vote
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:04 

    Après des mois d'atermoiements, le PS passe jeudi à un premier vote pour sortir de ses querelles intestines sur la campagne présidentielle. Ses militants sont appelés à déterminer le périmètre de la primaire de l'espace socialiste, question sur laquelle Olivier ... Lire la suite

  • Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram
    Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:51 

    Influenceur XXL. Comme les clubs professionnels et la plupart des joueurs actuels, Gianni Infantino n’aime pas les médias et utilise ses propres canaux de communication pour propager sa bonne parole . A cette différence près que le président de la FIFA dispose ... Lire la suite

  • Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement
    Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:27 

    Didier avait vu juste. Avant de s’embrouiller avec des journalistes marocains, Didier Deschamps avait donné une info importante avant le quart de finale que disputeront les Bleus face au Maroc ce jeudi : Aurélien Tchouaméni va mieux. Victime d’une lésion aux adducteurs, ... Lire la suite

  • Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale
    Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale
    information fournie par So Foot 08.07.2026 23:10 

    Encore plus fort que les oiseaux. Qui a dit que le hasard existait dans le football ? Au contraire, tout est scripté depuis le début. Ainsi, en jetant un œil au bilan des huitièmes de finale, on constate que tous les pays qualifiés pour les quarts ont un point ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank