Football/Coupe du monde-Saibari forfait pour le match Maroc-France

Le Maroc n'a pas prévu de stratégie particulière pour le quart de finale de la Coupe du monde qui l'opposera jeudi à la France, mais l'équipe sait qu'elle devra rivaliser avec des adversaires favoris dans tous les domaines, a déclaré mercredi l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi.

L'attaquant Ismael Saibari ne participera pas à la rencontre, après avoir été aux ischio-jambiers lors du match contre le Canada.

"Il n’est pas prêt, mais j’espère que ce n’est pas la fin du tournoi pour lui", a dit Mohamed Ouahbi lors d’une conférence de presse.

Ismael Saibari a marqué lors de chacun des trois matches de poule du Maroc et a inscrit le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas en seizièmes de finale.

"Concernant la préparation du match, il n'y aura aucune surprise. Je n'ai rien à cacher. Je n'aime pas les surprises, et ceux d'entre vous qui ont analysé nos matches savent que nous avons une idée précise de la façon dont nous voulons jouer."

"Bien sûr, l'essentiel sera de les mettre en difficulté lorsque nous avons le ballon", a ajouté le sélectionneur de l'équipe marocaine.

"Nous avons prouvé que nous pouvions mettre n'importe quelle équipe en difficulté, et c'est notre objectif. Mais je ne vais pas entrer dans les détails."

La France avait battu le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football organisée il y a quatre ans au Qatar.

"Chaque match est différent, a son propre contexte, sa propre histoire, et il ne sera pas identique à celui de 2022", a affirmé Mohamed Ouahbi.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta)