Un "plan Orsec chaleurs extrêmes" déclenché en France, du jamais-vu

Un hôpital français s'adapte à la canicule après des températures record

Le gouvernement français a pris vendredi la ‌décision sans précédent de déclencher un "plan Orsec chaleurs extrêmes", un dispositif inédit, dans les départements confrontés à un ​nouvel épisode de canicule qui devrait persister jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Un nouveau comité interministériel sur la situation météorologique exceptionnelle que subit la France est prévu ce vendredi sous la présidence du Premier ministre ​Sébastien Lecornu.

"Nous déclencherons le plan Orsec chaleurs extrêmes qui est un dispositif nouveau mis en place pour tenir compte du retour d'expérience des ​dernières vagues de chaleur", a annoncé la porte-parole du ⁠gouvernement, Maud Bregeon, sur TF1.

"Il sera mis en place à compter d'aujourd'hui. Il y a eu ‌des consultations, des échanges, des travaux bien sûr, qui ont été menés (...). Il sera déclenché sur tous les départements en vigilance rouge", a-t-elle précisé.

Neuf départements de l'Ouest sont placés ​en vigilance rouge canicule ce vendredi ‌à 12h00 et 72 sont en vigilance orange, précise Météo France sur son ⁠dernier bulletin en date.

La vigilance rouge canicule sera étendue à 24 départements, dont tous les départements d'Ile-de-France, samedi à 12h00, ajoute le prévisionniste.

L'institut souligne que ce nouvel épisode caniculaire, le troisième en moins de deux ⁠mois en France, est "sévère ‌et durable" et nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées. "La canicule ⁠se prolonge jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins", dit-il.

Au total, 59 départements sont exposés à un risque "élevé ‌à très élevé" de feux de forêts en raison d'une sécheresse en passe de ⁠devenir historique.

CENTRES DÉDIÉS "DE PROTECTION, DE RAFRAÎCHISSEMENT"

De l'air océanique en provenance de l'Atlantique devrait ⁠rafraîchir l'atmosphère à partir des ‌16-17 juillet, selon les scénarios actuels.

Maud Bregeon a précisé que des "centres dédiés de protection, de rafraîchissement" seraient ​ouverts pour les personnes les plus vulnérables, "celles qui sont ‌seules, souvent en ville, souvent âgées, subissent davantage de surmortalité que le reste de la population".

Le plan Orsec est historiquement un dispositif ​d'urgence et d'organisation des secours face à un événement exceptionnel, généralement une catastrophe naturelle (inondations, tempêtes...). "Il faut imaginer ce que cela veut dire pour une canicule, qui est une crise à cinétique lente", a ⁠observé sur RMC Gaël Musquet, météorologue spécialisé en prévention des risques naturels, relevant le caractère inédit de l'initiative.

Dans sa 8e évaluation annuelle rendue publique jeudi, le Haut Conseil pour le climat (HCC) adresse une nouvelle mise en garde aux pouvoirs publics français dont les politiques climatiques restent "insuffisantes" face aux impacts croissants du réchauffement climatique.

"Les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus dangereux" et la France "n'est pas prête", souligne le HCC.

(Rédigé ​par Sophie Louet avec Benjamin Mallet)