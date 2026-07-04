Football/Coupe du monde-Renard quitte déjà son poste de sélectionneur de la Tunisie

Hervé Renard a annoncé samedi qu'il quittait son poste de sélectionneur de la Tunisie, éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde de football.

"Mon aventure prend fin", a écrit le Français de 57 ans sur Instagram, en remerciant la Fédération tunisienne de football de lui avoir donné l'occasion de diriger l'équipe durant la compétition.

Celui-ci a déclaré que représenter la Tunisie avait été un "honneur", ajoutant que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire.

Hervé Renard avait été nommé en cours de compétition pour remplacer Sabri Lamouchi, écarté après la défaite initiale contre la Suède (5-1).

Son arrivée n'a pas permis de relancer une campagne tunisienne déjà mal engagée. Battue par le Japon (4-0) puis les Pays-Bas (3-1) lors de son dernier match de groupe, la Tunisie a quitté le Mondial sans victoire.

Les Aigles de Carthage étaient pourtant arrivés avec des ambitions élevées après une campagne de qualification bouclée sans encaisser de but.

La Tunisie a encaissé 12 buts en phase de groupes, un nouveau record peu enviable en Coupe du monde, après les 11 buts concédés par le Costa Rica en 2022.

(Reportage d'Ashraf Hamed Atta ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)