Football/Coupe du monde-Rabiot entend "les éloges" mais "arrive à gérer la pression"

Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot a assuré lundi que "les éloges" qui accompagnent le parcours des Bleus dans cette Coupe du monde de football n'étaient pas de nature à perturber le groupe à la veille d'affronter la Suède en seizièmes de finale.

Victorieuse de ses trois matches de la phase de poules pour la première fois depuis 1998, face au Sénégal (3-1), à l'Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), la France a confirmé qu'elle faisait partie des équipes favorites pour le titre mondial, portée notamment par sa force offensive (10 buts marqués).

"On entend forcément, on voit ce qui se dit, mais on essaie de rester concentrés, de rester dans notre bulle", a assuré Adrien Rabiot en conférence de presse. "On aurait pu se relâcher quand on a joué une équipe comme l'Irak et ça n'a pas été le cas. On a toujours bien bossé, préparé les matches avec sérieux."

"Il y a des éloges mais il faut rester concentrés sur ce que l'on veut faire, là où on veut aller."

Les Bleus affrontent la Suède mardi à East Rutherford, dans le New Jersey, pour le premier match de la phase à élimination directe. Les "Blagult" ont terminé troisièmes du groupe F avec cinq points, s'imposant uniquement contre la Tunisie (5-1) et concédant notamment une lourde défaite contre les Pays-Bas (5-1).

"On est vraiment concentrés sur ce match, on ne le prend pas à la légère du tout", a insisté Adrien Rabiot. "On dort très bien, on arrive à gérer la pression."

Le sélectionneur Didier Deschamps a appelé ses joueurs à n'avoir "aucun excès de confiance".

"Déjà avant, on faisait partie des favoris. Avec ce qu'on a fait sur les trois matches, je ne crois pas que ça ait diminué", a-t-il estimé. "On remet les compteurs à zéro. Il y a une équipe de Suède face à nous qui n'a rien à perdre et qui peut nous poser des problèmes."

"On a fait trois bons premiers matches, en marquant dix buts, mais tout ça est derrière nous."

Les Bleus veulent éviter un scénario similaire à l'Euro 2021, quand ils avaient été éliminés en huitièmes de finale par la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.) après un premier tour conclu en tête de leur groupe.

"Tout peut arriver même quand on est ultra-favori sur un match", a prévenu Adrien Rabiot. "On tient compte de ce qu'on a vécu pour essayer de ne pas reproduire ces erreurs-là."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)