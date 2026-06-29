Football/Coupe du monde-Pour le sélectionneur des Pays-Bas, le match contre le Maroc arrive trop tôt

La rencontre entre le Maroc et les Pays-Bas en seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera sûrement passionnante mais elle arrive trop tôt dans la compétition, a déclaré le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman avant le match qui opposera mardi les deux équipes à Monterrey.

Respectivement sixième et septième au dernier classement de la Fifa, le Maroc et les Pays-Bas sont allés loin dans la précédente édition, avec une demi-finale - inédite pour un pays africain - pour le premier et un quart de finale pour les seconds.

Et la sélection néerlandaise est celle qui a perdu le plus de finales en Coupe du Monde - en 1974, 1978 et 2010 - sans en gagner une seule.

"C'est un match très important entre deux équipes qui veulent aller le plus loin possible dans le tournoi et un match de cette envergure arrive un peu trop tôt dans la Coupe du monde, je dirais", a dit Ronald Koeman.

"Mais c'est ainsi et ce sera un match très attractif. Nous allons jouer de manière offensive", at-il ajouté.

"Ils (le Maroc) ont beaucoup de talent mais nous aussi, et nous savons où nous devons les contrer, les déstabiliser, et nous ne sommes pas inquiets", a encore dit Ronald Koeman, qui était membre de l'équipe néerlandaise championne d'Europe en 1988.

Pour Virgil Van Dijk, capitaine des "Oranje", le défenseur latéral droit marocain Achraf Hakimi compte parmi les meilleurs joueurs au monde.

Parmi les autres joueurs à surveiller figurent l'attaquant Ismael Saibari - qui sort d'une très bonne saison au PSV Eindhoven - et le milieu de terrain Brahim Diaz, a-t-il poursuivi.

"Nous les avons analysés, nous nous sommes entraînés, nous avons eu deux très bonnes séances et tout est prêt; maintenant, tout dépend de nous. J'ai vraiment hâte d'y être. Ce sera un match difficile dans des circonstances difficiles, mais j’ai hâte d'y être. Ce sont les matchs auxquels on a envie de participer", a ajouté Virgil Van Dijk.

(Mark Gleeson, version française Benoit Van Overstraeten)