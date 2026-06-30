Football/Coupe du monde-Odegaard en plein rêve avant de défier la Côte d'Ivoire

par Philip O'Connor

Victorieux du championnat anglais avec Arsenal pour la première fois de sa carrière et finaliste de la Ligue des champions lors de la saison écoulée, Martin Odegaard considère que le point culminant de sa carrière va être atteint mardi face à la Côte d'Ivoire en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Auteur de débuts précoces chez les professionnels, à l'âge de 15 ans, en première division norvégienne, le capitaine de la Norvège a mené son pays vers une première participation en Coupe du monde depuis 1998.

Lors de la phase de groupes, les Norvégiens ont remporté leurs deux premiers matchs, assurant leur qualification pour les seizièmes de finale du tournoi, avant de s'incliner face à la France avec une équipe remaniée - sans Odegaard ni Erling Haaland.

Interrogé lundi par la chaîne TV2 sur ce qu'il dirait à une version plus jeune de lui, le joueur de 27 ans a rayonné de joie: "Je lui dirais que c’est extraordinaire de vivre le rêve de disputer la phase finale de la Coupe du monde, c’est fantastique, un sentiment immense et fantastique".

Un sentiment partagé par les supporters de la Norvège, qui ont marqué le tournoi de leur empreinte avec leur célébration "viking".

"Merci pour tout le soutien que nous recevons, tout l’amour que nous ressentons, ainsi que pour l’optimisme et tout ce que nous voyons", a dit Odegaard. "Et nous espérons pouvoir donner encore plus de raisons de se réjouir et de s’amuser avec nous".

"Nous en rêvons depuis si longtemps : pouvoir disputer un match en phase finale, un grand match avec la possibilité d’aller plus loin, c’est énorme".

(Phil O'Connor)