Football/Coupe du monde-Messi pas surpris par la persévérance de l'Argentine

par Nick Mulvenney

Lionel Messi n'a pas été surpris de voir l'Argentine se sortir une nouvelle fois d'une situation difficile, mercredi à Atlanta face à l'Angleterre (2-1), pour obtenir sa qualification pour une deuxième finale de Coupe du monde consécutive.

Le capitaine argentin, âgé de 39 ans, a offert mercredi deux passes décisives à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez dans les dernières minutes du match, permettant aux champions du monde en titre de renverser les Anglais et de s'imposer.

Au cours de ses précédents matchs dans le tournoi, l'Argentine avait déjà dû puiser sans ses ressources pour s'en sortir, avec plusieurs victoires arrachées dans les derniers instants ou après prolongation.

"Ce groupe ne me surprend pas", a déclaré Lionel Messi aux journalistes après la rencontre. "Je sais, et nous savons, de quoi nous étions capables. Les gens ont peut-être eu des doutes sur nous parce que certains joueurs étaient vraiment à la limite, mais quand nous sommes ensemble et unis, cela nous donne toujours un supplément d'énergie."

"Ils s'inspirent les uns les autres. Ils trouvent quelque chose qu'ils ne pensaient pas avoir et donnent tout", a-t-il ajouté.

Lionel Messi, qui dispute son sixième Mondial et affirme ne pas penser à la retraite, se tourne désormais vers la finale du tournoi, dimanche dans le New Jersey; contre l'Espagne, championne du monde en 2010.

"C'est une équipe que je connais bien", a déclaré l'ancien joueur du Barça. "Ils ont une philosophie de jeu et jouent de cette façon depuis de très nombreuses années", a-t-il poursuivi. "Je connais les joueurs. J'ai joué contre eux, je les suis, et plusieurs d'entre eux sont au Barça, le club que j'aime."

"C'est un match spécial, une finale de Coupe du monde. J'imagine que ce sera une rencontre équilibrée."

Après la victoire, les Argentins ont célébré derrière une banderole revendiquant les Falklands/Malouines, les îles de l'Atlantique Sud au cœur de la guerre perdue contre le Royaume-Uni en 1982.

Dans ce contexte historique, culturel et footballistique, Lionel Messi a estimé que l'Argentine ne pouvait pas perdre face à l'Angleterre.

"Nous sommes entrés sur le terrain avec une vraie détermination", a-t-il dit. "Les supporters voulaient cette victoire plus que toute autre, en raison de ce que signifie affronter l'Angleterre en demi-finale et atteindre une nouvelle finale de Coupe du monde."

(Reportage de Nick Mulvenney; version française Olivier Cherfan)