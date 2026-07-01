Football/Coupe du monde-Mbappé de nouveau insatiable contre la Suède

Kylian Mbappé affole les compteurs depuis le début de la Coupe du monde et a porté mardi son total à six buts dans la compétition grâce à un nouveau doublé contre la Suède (3-0) en seizièmes de finale.

Alors qu'il était resté muet lors des trois derniers matches de préparation, le capitaine de l'équipe de France a rapidement retrouvé son sens du but sur la plus grande scène mondiale.

Face à la Suède, mardi, l'attaquant du Real Madrid a signé son troisième doublé en quatre rencontres, après ceux contre le Sénégal (3-1) et face à l'Irak (3-0). Il a d'abord percé le verrou défensif suédois en repiquant dans l'axe de la surface de réparation pour enrouler son tir du pied droit dans le petit filet adverse (45e).

Il a ensuite doublé la mise en seconde période, inscrivant le troisième but tricolore de la soirée, en ouvrant son pied droit pour tromper à nouveau Jacob Widell Zetterström (74e).

Il a ainsi rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de cette 23e édition et revient à une longueur de l'Argentin au total de buts inscrits en Coupe du monde (19 contre 18).

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est aussi devenu le joueur le plus prolifique en phase à élimination directe de l'histoire du Mondial, avec dix buts, soit deux de plus que les Brésiliens Leônidas et Ronaldo.

"Je suis conscient de ce que je suis, d'où je suis et de ce que je dois faire", a-t-il assuré au micro de BeIN Sports.

"INCROYABLE DE JOUER AVEC EUX"

Kylian Mbappé aurait même pu marquer un peu plus tôt, mais sa reprise sur un centre en retrait de Jules Koundé (32e) a trouvé le poteau.

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec désormais 62 réalisations en 102 sélections, continue de porter l'équipe de France, bien aidé par le talent de Michael Olise.

L'attaquant du Bayern Munich lui a offert une passe décisive contre la Suède après lui en avoir déjà délivré une contre le Sénégal et contre l'Irak. Au total, le meilleur passeur de la compétition compte cinq passes décisives.

Seul le Brésilien Pelé (six en 1970) a fait mieux lors d'une même édition depuis 1966.

"Quand on regarde le potentiel offensif qu'on a, dans l'histoire du football, c'est très rare", a loué le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni sur BeIN Sports. "On prend du plaisir à les regarder jouer, on essaie de tout faire pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles et leur rendre le travail plus facile."

Ousmane Dembélé est par exemple resté muet offensivement mardi après avoir inscrit un triplé contre la Norvège (4-1) vendredi dernier, tandis que Bradley Barcola a marqué son deuxième but du Mondial.

"C'est incroyable de jouer avec eux, c'est magnifique ce qu'on fait, donc j'espère que ça va continuer", a assuré ce dernier sur BeIN Sports.

"C'est juste incroyable de les avoir devant nous. Il faut leur laisser le maximum d'espaces pour qu'ils aient le maximum de solutions et comme ça, ils peuvent combiner tous ensemble", a expliqué l'arrière gauche Lucas Digne sur M6.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)