Football/Coupe du monde-Lukaku, joker de luxe pour la Belgique

L'attaquant belge Romelu Lukaku a déclaré qu'il n'aurait même pas dû être à la Coupe du monde après une saison marquée par les blessures, mais qu'il est déterminé à contribuer au parcours de son équipe dans un rôle de joker de luxe.

Après avoir joué un peu plus d'une heure au total cette saison avec le club italien de Naples, Romelu Lukaku a déjà joué près de deux fois plus lors de ce Mondial.

"Je suis simplement heureux d’être ici car, si l’on regarde ma saison et la façon dont elle s’est déroulée, normalement, je n’aurais jamais dû participer à la Coupe du monde", a-t-il déclaré aux journalistes lundi, deux jours avant le seizième de finale entre la Belgique et le Sénégal.

"Donc pour moi, être ici, jouer, aider mon équipe, faire la différence, être décisif dans un match, c’est génial."

L’attaquant de 33 ans ne semble légitimement pas encore au meilleur de sa forme, mais il s'est montré particulièrement efficace en sortant du banc. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 121 minutes.

Lors du premier match contre l’Égypte, les Belges étaient menés 1-0 et semblaient à court d’idées jusqu’à ce que l’entrée en jeu de Romelu Lukaku ne provoque le but de l'égalisation.

Romelu Lukaku a été titularisé et a joué plus d’une heure lors du match nul contre l’Iran (0-0), puis a de nouveau eu un impact immédiat contre la Nouvelle-Zélande, marquant un but peu après son entrée en jeu pour replacer la Belgique en tête du groupe.

"J’ai tout le temps d’analyser où se trouvent les espaces, puis j’essaie simplement de m’y glisser", a-t-il expliqué.

"Je pense que lorsqu’on est remplaçant, il faut vraiment être attentif avec les autres joueurs assis à côté de soi sur le banc."

Romelu Lukaku est l’un des derniers représentants de la génération dorée belge, qui avait notamment terminé troisième du Mondial 2018. Il se méfie du Sénégal.

"Techniquement, ils sont très bons, tactiquement très solides, et physiquement, ils peuvent faire la différence. Donc pour nous, ce sera un gros défi en termes d’intensité", a prévenu Romelu Lukaku.

"J’ai dit dans le vestiaire que ça allait être 50-50, alors voyons ce que le match nous réserve."

(Reportage Sam Tobin et Christian Levaux; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)