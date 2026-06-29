Football/Coupe du monde-"Lui redonner du baume au coeur", dit Rabiot au sujet de Deschamps

Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, sera mardi sur le banc de son équipe lors du seizième de finale de la Coupe du monde de football contre la Suède, quatre jours après avoir manqué le troisième et dernier match de la phase de groupes face à la Norvège (4-1) pour assister aux obsèques de sa mère.

"Ca va, je suis là, c'est bien d'avoir la tête occupée", a déclaré Didier Deschamps, lundi, en conférence de presse depuis East Rutherford, dans le New Jersey. "Tout s'est bien passé pour l'équipe et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur. Pour mon bien personnel et celui de l'équipe de France, il fallait que je parte."

En son absence, son fidèle adjoint Guy Stéphan a mené vendredi les Bleus à une troisième victoire en trois matches après des succès initiaux contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0).

"Ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman, qu'il devait nous laisser pour partir. Évidemment il y a eu un choc", a raconté Adrien Rabiot, lundi, en conférence de presse.

"Ce n'est pas évident de devoir faire son deuil dans ces conditions. Il est revenu avec une envie de bien faire, d'aller le plus loin possible dans la compétition, parce que c'est quelque chose qui va lui permettre d'oublier un peu tout ça, de lui faire du bien."

"On sait qu'il est très touché. Tout le groupe est uni, on connaît le moment qu'il traverse et on va essayer de lui redonner un peu de baume au coeur, c'est le moins qu'on puisse faire", a ajouté Adrien Rabiot.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)