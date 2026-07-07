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Football/Coupe du monde-Les USA "pas assez bons" face à la Belgique, dit Pochettino
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 06:08

Les Etats-Unis n'ont pas montré lundi soir leur véritable niveau face à la Belgique (défaite 4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, a déclaré leur sélectionneur Mauricio Pochettino, refusant d'imputer cette élimination à de potentielles distractions extérieures au terrain.

Portés par leur public à Seattle et par la confiance engrangée lors de leurs quatre matchs précédents dans le tournoi (trois victoire, une défaite), les Américains ont démarré la rencontre avec l'objectif de mettre sous pression une équipe belge jugée vulnérable par certains.

Mais ils ont rapidement concédé l'ouverture du score et ont, au final, livré l'une de leurs prestations les moins abouties dans cette Coupe du monde face à une Belgique qui a su faire mouche en attaque.

"Nous n'avons pas montré nos véritables qualités", a dit Mauricio Pochettino en conférence de presse. "Nous n'avons jamais trouvé nos marques dans le match. La Belgique a été meilleure que nous, un point c'est tout".

"Ce n'était pas notre jour, ni collectivement ni individuellement", a ajouté l'entraîneur argentin. "Dans un tournoi comme la Coupe du monde, quand cela arrive en phase à élimination directe (...), on rentre à la maison".

Si les États-Unis ont semblé reprendre pied quand Malik Tillman a égalisé à 1-1, la Belgique est rapidement repassée devant au score, empêchant les joueurs de Mauricio Pochettino de capitaliser sur leur but. "Même quand nous avons marqué, nous avons encaissé un but dès l’action suivante", a-t-il déploré. "On ne doit pas encaisser de but à ce moment-là."

A la question de savoir si la polémique autour de la présence de Folarin Balogun pour le match, après que la FIFA a reporté la suspension automatique de l'attaquant américain, avait pesé sur l'équipe, Mauricio Pochettino a dit n'avoir "pas besoin de chercher des excuses".

"Nous n'avons pas été assez bons (...) Tout ce qui se passait autour de nous ne nous a pas affectés", a-t-il assuré.

Interrogé également sur son avenir, alors que son contrat actuel prend fin avec la Coupe du monde, l'entraîneur passé notamment par le PSG, Chelsea et Tottenham a répondu qu'aucune décision n'avait pour l'heure été prise.

"C’est maintenant le moment de se reposer un peu, de réfléchir, d’avoir des discussions, puis de voir quelle sera la décision de la fédération et la nôtre", a-t-il déclaré.

Mauricio Pochettino a également exprimé sa fierté à l'égard des progrès de l'équipe américaine. "Nous avons posé les bases pour l’avenir", a-t-il dit.

(Rory Carroll)

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