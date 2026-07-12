 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien de Ligue 1 au chevet de Sedan
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 23:48

Un ancien de Ligue 1 au chevet de Sedan

Un ancien de Ligue 1 au chevet de Sedan

Une poste qui attire de jolis noms. Champion de Régional 1 mais privé de montée en National 2 lors des barrages, le CS Sedan Ardennes avait annoncé il y a quelques jours le départ d’Elise Bussaglia du poste d’entraîneure. Elle sera remplacé par un autre ancien professionnel : Romain Philippoteaux .

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Quart de finale - Argentine contre Suisse
    Football: Messi défie enfin l'Angleterre, en demi-finales de Coupe du monde
    information fournie par Reuters 12.07.2026 23:47 

    par Gabriel Araujo Lionel ‌Messi a passé plus de deux décennies à sillonner le football international, affrontant ​toutes les nations déjà sacrées championnes du monde, à l'exception d'une seule : l'Angleterre. Cette anomalie prendra fin mercredi, à Atlanta, lorsque ... Lire la suite

  • Wimbledon
    Sinner triomphe à Wimbledon et conserve son titre
    information fournie par Reuters 12.07.2026 23:47 

    par Shrivathsa Sridhar Jannik Sinner ‌a conservé dimanche son titre à Wimbledon en battant Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) ​en finale, décrochant ainsi son cinquième trophée du Grand Chelem et prolongeant à dix victoires consécutives sa série face à ... Lire la suite

  • Rodri avait un message à faire passer concernant Lamine Yamal
    Rodri avait un message à faire passer concernant Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 12.07.2026 23:14 

    C’est important, parfois, d’écouter les anciens. Alors que Lamine Yamal n’a pas hésité à lancer les hostilités dès la qualification en poche, l’avant-match de France-Espagne a pris quelques airs de passe d’armes. « Je pense que Lamine a besoin de calmer un peu ... Lire la suite

  • Une légende pour reprendre les rênes de l'Uruguay ?
    Une légende pour reprendre les rênes de l'Uruguay ?
    information fournie par So Foot 12.07.2026 22:28 

    Voilà qui aurait de la gueule. Légende de l’Uruguay à la retraite depuis 2014, Diego Forlán pourrait retrouver sa Celeste adorée à 47 ans . Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2010 est en effet sur le point de prendre la suite de Marcelo Bielsa en tant que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank