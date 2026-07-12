Un ancien de Ligue 1 au chevet de Sedan
Une poste qui attire de jolis noms. Champion de Régional 1 mais privé de montée en National 2 lors des barrages, le CS Sedan Ardennes avait annoncé il y a quelques jours le départ d’Elise Bussaglia du poste d’entraîneure. Elle sera remplacé par un autre ancien professionnel : Romain Philippoteaux .
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