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Football/Coupe du monde-Les défenseurs anglais Quansah et James absents de l'entraînement
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 19:14

Les défenseurs anglais Jarell Quansah et Reece James ont manqué l'entraînement mardi, à la veille du match de seizièmes de finale de la Coupe du Monde contre la République Démocratique du Congo, donnant au sélectionneur Thomas Tuchel un casse-tête défensif.

Jarell Quansah s'est blessé à la cheville lors de la victoire 2-0 face au Panama samedi, dernier match de la phase de groupes. Reece James, quant à lui, était forfait pour cette rencontre, victime d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match nul 0-0 contre le Ghana.

Tous deux suivent des programmes d’entraînement individuels, a indiqué la Fédération anglaise de football.

L'absence de ces deux joueurs à la séance d'entraînement de mardi est un coup dur pour l'Angleterre, dont les faiblesses défensives sont une source de préoccupation depuis le début du tournoi.

(Reportage Lori Ewing; version française Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)

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