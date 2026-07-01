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Football/Coupe du monde-Le sélectionneur de l'équipe d'Equateur quitte son poste
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:26

par Natalia Siniawski

Le sélectionneur de l'Equateur Sebastian Beccacece a annoncé mercredi qu'il quittait son poste après la défaite de son équipe face au Mexique en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, rallongeant la liste de sélectionneurs jetant l'éponge après une élimination de la compétition.

"Notre contrat prenait fin avec la Coupe du monde. Je ne pense pas que nous ayons réussi à réaliser l'exploit que nous avions promis : faire de cette Coupe du monde la meilleure de tous les temps. Aujourd'hui, c'est à mon tour de dire au revoir", a-t-il dit.

La meilleure performance à ce jour de l'Equateur remonte à 2006 lorsque l'équipe a perdu en huitième de finale. Ceci dit, comme la compétition ne comptait alors que 32 équipes - contre, pour la première fois, 48 lors de l'édition en cours - le pays avait également échoué dès le premier match de la phase à élimination directe.

"C'est pourquoi je dois partir. J'aurais aimé continuer, car ce que j'ai reçu des joueurs et de la direction justifiait la possibilité de rester. Mais je comprends comment cela fonctionne et cela fait mal, même si je pense que la décision était claire", a poursuivi Sebastian Beccacece.

"Je n'ai rien à redire, seulement de la gratitude envers le public et les joueurs (...) J'ai reçu tant de gratitude et d'affection qui me vont droit au cœur. Les garçons m'ont offert deux belles heures après le match et c'est ce qui nous reste", a-t-il ajouté.

Les sélectionneurs de l'Ecosse, de la Corée du Sud et de la République tchèque ont tous trois démissionné après l'élimination de leur équipe en phase de poules.

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi avait été limogé et remplacé par son compatriote français Hervé Renard à la suite de la défaite face à la Suède (5-1), il y a deux semaines, lors du premier match de la phase de poules.

Et Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas a annoncé sa démission après l'élimination de son équipe en seizièmes de finale face au Maroc.

(Natalia Siniawski, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)

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