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Football/Coupe du monde-Le Maroc s'impose face à l'Écosse
information fournie par Reuters 20/06/2026 à 02:23

Le Maroc s'est imposé vendredi face à l'Écosse (1-0) dans le groupe C, Ismaël Saibari marquant son deuxième but en autant de matchs et laissant son équipe bien placée pour se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Quelques secondes après le début du match, Ismaël Saibari, lancé par une passe de Brahim Diaz, a profité de l'inattention des défenseurs écossais et décoché une frappe puissante qui trompa le gardien Angus Gunn.

Le Maroc domina largement l'Écosse pendant la majeure partie de la première période.

Bien que les hommes de Steve Clarke aient joué avec plus d'intensité après la pause, c'est le Maroc qui s'est approché le plus d'inscrire un nouveau but, lorsqu'une frappe d'Ismaël Saibari a été déviée sur la barre transversale peu après la reprise.

Le Maroc, qui compte quatre points après avoir terminé son premier match contre le Brésil sur un nul (1-1), affrontera Haïti pour son dernier match de groupe.

L'Écosse, quant à elle, totalise trois points après sa victoire 1-0 contre Haïti samedi. Les Écossais termineront leur phase de groupes lors d'un match contre le Brésil mercredi prochain.

(Rédigé par William Schomberg)

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