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Football/Coupe du monde-Le coup d'envoi de la 2e période de France-Irak donné après plus de deux heures d'interruption
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 02:10

(Actualisé avec détails)

Le coup d'envoi de la seconde période du match de Coupe du monde entre la France et l'Irak, dans la nuit de lundi à mardi, a été donné après plus de deux heures d'interruption en raison de violents orages.

"Veuillez quitter les tribunes ouvertes et vous mettre à l'abri dans le stade en suivant les instructions du personnel du stade. Un violent orage approche", indiquait un message d'alerte affiché sur les écrans géants du Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Les Bleus menaient 1-0 à la mi-temps grâce à un but de leur capitaine Kylian Mbappé.

"J'arrête de leur donner des nouvelles parce que ça change toutes les trente secondes. On verra bien. On attend", a réagi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps au micro de M6.

"Après, l'important, c'est d'avoir assez de temps pour remettre la machine en route, quasiment faire un nouvel échauffement en espérant que ça ne s'arrête pas à nouveau."

Les joueurs sont revenus sur la pelouse à 19h30 heure locale(23h30 GMT) pour effectuer un nouvel échauffement de 30 minutes sous une pluie abondante, avant la reprise du match à 20h00.

Les matches de la Coupe du monde disputés aux États-Unis peuvent subir d’importants retards, car la Fifa doit se conformer à la réglementation locale en matière de sécurité en cas d’orage.

Conformément aux protocoles américains, le match est immédiatement suspendu si un éclair est détecté dans un rayon de 13 km autour d'un stade, et ne peut reprendre qu’après un délai de 30 minutes sans nouvel éclair.

Tout nouvel éclair détecté réinitialise le compte à rebours et les retards peuvent alors s’étendre sur plusieurs heures si les orages persistent.

La Fifa n’a pas fixé de délai précis au-delà duquel un match doit être arrêté, chaque situation étant évaluée au cas par cas.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron)

Sport
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