Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert qualifié pour les 16e de finale après un nul contre l'Arabie saoudite

Le Cap-Vert, qui participe pour la première fois à la Coupe du monde de football, a décroché vendredi sa place en seizièmes de finale en terminant deuxième du groupe H après un match nul contre l'Arabie saoudite (0-0).

La victoire 1-0 de l'Espagne face à l'Uruguay assure à la Roja la première place du groupe avec sept points, tandis que trois matchs nuls suffisent au Cap-Vert pour décrocher la deuxième place. L'Uruguay et l'Arabie saoudite, deux points chacun, sont éliminés du tournoi.

Le match opposant le Cap-Vert à l'Arabie saoudite fut pauvre en qualité, l'équipe africaine semblant plus à même de marquer mais finissant par manquer de réalisme. Laros Duarte a raté sa meilleure occasion face au gardien Mohammed Alowais, qui a repoussé sa tentative.

L'Arabie saoudite a quitté le tournoi sans gloire, n'ayant marqué qu'un seul but en trois matches. L'équipe n'a jamais semblé pouvoir améliorer sa performance à Houston, manquant d'ambition la plupart du temps.

Le Cap-vert affrontera l'Argentine au prochain tour, poursuivant ainsi un parcours qui a captivé les fans.

(Nick Said)