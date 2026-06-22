Football/Coupe du monde-Le Belge Doku retourne à Londres pour la naissance de son fils

L'ailier belge Jérémy Doku a regagné Londres pour être auprès de son épouse, qui a donné naissance lundi à un garçon prénommé Praise, a indiqué la Fédération belge de football.

"Jérémy Doku a appris avant le match d'hier que la naissance était imminente", a déclaré le médecin de la sélection, Brahim Hacene, dans un communiqué publié par la fédération.

"Comme il suivait déjà depuis plusieurs jours un traitement médical adapté, il a pu prendre l'avion sans risque médical pour être auprès de sa famille à l'occasion de ce moment très spécial."

"Tout s'est parfaitement passé et la mère, le père et le bébé se portent très bien. Jérémy Doku rejoindra le groupe mardi soir à Seattle", a ajouté Brahim Hacene.

L'ailier belge a manqué le match nul concédé par la Belgique face à l'Iran (0-0), dimanche à Los Angeles. La veille, son sélectionneur Rudi Garcia avait annoncé son forfait pour la rencontre.

"Il ne peut pas jouer et nous ferons donc sans lui", avait déclaré ce dernier en conférence de presse, précisant que le joueur se remettait encore d'une maladie. "Je sais depuis vendredi qu'il ne jouera pas."

La Belgique, qui a concédé deux matches nuls lors de ses deux premières rencontres de la compétition, contre l'Égypte puis l'Iran, affrontera la Nouvelle-Zélande vendredi à Vancouver pour son dernier match du groupe G.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)