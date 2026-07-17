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Football/Coupe du Monde-Lamine Yamal fait la fierté des siens avant d'affronter la légende Lionel Messi
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:34

par Amy McConaghy et Nacho Doce

Dans le quartier populaire de Mataró où Lamine Yamal a grandi, le terrain de football sur lequel l'attaquant espagnol a fait ses gammes est bouillonnant de vie : les habitants se préparent avec ferveur et fierté à la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine de Lionel Messi.

"Maintenant que ce moment est enfin arrivé, celui où ils vont s'affronter, c'est incroyable", confie Keba, un Sénégalais de 18 ans, en référence au duel attendu dimanche à New York.

Lionel Messi, 39 ans, a connu les meilleures années de sa carrière à Barcelone après avoir été formé au centre de formation du Barça, et une photo virale montrant l’Argentin aux côtés d’un jeune Lamine Yamal, aujourd’hui âgé de 19 ans, a capté l’imagination du public à l’approche de la finale.

Des enfants issus de l'immigration, comme leur idole, jouent sous les yeux de la grand-mère de Lamine Yamal, Fatima Nasraoui, et de son cousin Rayan, 15 ans, assis sur un banc du quartier de Rocafonda, dans la ville côtière de Mataró, à une trentaine de kilomètres de Barcelone.

En arrière-plan, une fresque du joueur, fils d'un peintre en bâtiment d'origine marocaine et d'une serveuse originaire de Guinée équatoriale.

Sa grand-mère paternelle Fatima fut la première à gagner l'Espagne, où elle a multiplié les emplois pour permettre au reste de la famille de la rejoindre.

"Je veux que l'Espagne gagne", dit-elle, promettant de crier à tue-tête si son petit-fils marque un but.

"Pour moi, Lamine représente beaucoup de bonnes choses, mais c’est avant tout comme un frère, car nous avons grandi ensemble", témoigne Rayan.

Lamine Yamal n’a jamais oublié ses racines.

Tout au long de sa carrière, il a rendu hommage à Rocafonda en effectuant son geste caractéristique "304" à chaque but - une référence au code postal du quartier.

Pendant la Coupe du monde, il a porté un bandeau sur lequel était inscrit "Rocafonda", arboré les drapeaux des pays d’origine de ses parents sur ses chaussures et souligné que le football était un exemple d’intégration ethnique et sociale.

(Reportage Amy McConaghy et Nacho Doce, contribution de Joan Faus; version française Clément Martinot)

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