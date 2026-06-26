Football/Coupe du monde-La Turquie s'impose face aux États-Unis dans un match sans enjeu

La Turquie s'est imposée jeudi face à l'équipe bis des États-Unis (3-2) dans un match sans enjeu, remportant ainsi sa première victoire de la Coupe du monde de football.

Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les seizièmes de finale la semaine dernière, en tête du groupe D et avec un match d'avance, grâce à une victoire contre l'Australie (2-0).

La Turquie, qui avait été éliminée de la compétition vendredi dernier après avoir perdu son match contre le Paraguay, a remporté son match contre les Etats-Unis grâce à un but inscrit à la dernière minute par Kaan Ayhan.

Les Américains, qui avaient effectué neuf changements dans leur équipe, ont pris l'avantage dès la troisième minute pour la troisième fois consécutive grâce à un but d'Auston Trusty.

La Turquie a réagi grâce à Arda Guler et Baris Yilmaz, qui ont inscrit leurs premiers buts du tournoi, avant que Sebastian Berhalter ne réduise l'écart peu après la mi-temps.

C'est le remplaçant Kaan Ayhan qui a inscrit le but de la victoire pour la Turquie.

Les États-Unis se concentrent désormais sur le match qui les opposera mercredi à la Bosnie-Herzégovine, tandis que la Turquie rentre chez elle en ayant au moins sauvé son honneur.

(Rory Carroll)