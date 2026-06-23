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Football/Coupe du monde-La "très longue journée" des Bleus contre l'Irak
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 04:01

L'équipe de France aura eu besoin de près de quatre heures pour venir à bout de l'Irak (3-0) et se qualifier en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football en raison d'une longue interruption à la mi-temps pour cause de violents orages.

Alors que les Bleus menaient 1-0 à la pause après le premier des deux buts de Kylian Mbappé, la rencontre a été interrompue plus de deux heures.

Les joueurs sont revenus sur la pelouse à 19h30 heure locale (23h30 GMT) pour effectuer un nouvel échauffement de 30 minutes sous une pluie abondante, avant la reprise du match à 20h00, soit trois heures après le début du match.

"C'était une très longue journée pour nous mais on est toujours concentré sur l'objectif", a réagi le capitaine des Bleus Kylian Mbappé au micro de BeIN Sports, le trophée d'homme du match entre les mains.

"Le match d'aujourd'hui est une preuve qu'il peut y avoir des tempêtes, trois heures d'attente, mais on est toujours concentré sur notre objectif."

Le latéral gauche Lucas Digne, titulaire lundi soir à la place de Théo Hernandez, a jugé la soirée "un peu longue, mais parfaite".

Malgré cette longue interruption, les doubles champions du monde ont parfaitement repris leur marche en avant, marquant deux buts en seconde période, par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, pour l'emporter facilement face à l'Irak.

"Je pense qu'on est rentré dans cette seconde période de manière très concentrée. C'était un nouveau match qui commençait avec cette interruption", a analysé le latéral droit Jules Koundé, avant de raconter comment l'équipe de France avait occupé ces deux heures de pause forcée.

"On a fait un peu de vélo pour rester actif. Après, on a arrêté et on a parlé en attendant de retourner s'échauffer. On avait tous envie de reprendre et de terminer ce match. On voulait s'assurer que le terrain était praticable parce qu'il y avait des zones inondées."

Les Bleus défieront désormais la Norvège, vendredi à Boston, avec la première place du groupe I en jeu.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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