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Football/Coupe du Monde-La Norvège s'impose face a Sénégal
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 04:21

Erling Haaland a inscrit lundi un doublé lors du match de la Coupe du monde de football opposant la Norvège au Sénégal, offrant la victoire à son équipe (3-2), rejoignant la France à la tête du groupe I.

La Norvège a ouvert le score à la 43e minute, lorsque Kalidou Koulibaly a mal jugé un dégagement et que Marcus Pedersen, entré en cours de jeu, s'est engouffré dans la surface pour marquer d'une frappe puissante.

Erling Haaland a doublé l'avance de la Norvège trois minutes après la reprise, en reprenant une passe en profondeur de Martin Odegaard pour envoyer le ballon dans la lucarne.

Ismaïla Sarr a réduit l'écart à la 53e minute après une passe astucieuse de Sadio Mané, mais le Sénégal n'a pas réussi à dégager le ballon cinq minutes plus tard et Patrick Berg a servi Erling Haaland qui a marqué d'une volée.

Ismaïla Sarr a inscrit son deuxième but dans les dernières secondes du temps additionnel, mais la Norvège a tenu bon pour se qualifier avant un dernier match de groupe décisif contre la France vendredi.

(Fernando Kallas)

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