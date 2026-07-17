Football/Coupe du monde-La fumée des incendies aura un impact limité sur la finale

par Amy Tennery

La fumée des incendies en cours au Canada n'aura qu'un impact minime sur la finale de la Coupe du monde de football entre l'Espagne et l'Argentine qui se tiendra dimanche dans le New Jersey, a indiqué vendredi le service de prévisions météorologiques AccuWeather.

Une fumée dense issue de centaines de feux de forêt au Canada a enveloppé cette semaine une grande partie des États-Unis, incitant les autorités à lancer des alertes sur la qualité de l'air.

Selon AccuWeather, la qualité de l'air pourrait rester dimanche en dessous des "niveaux corrects" à East Rutherford, dans le New Jersey, lieu de la finale. Les quelque 80.000 supporters et les joueurs devraient toutefois bénéficier d'une amélioration par rapport aux conditions "dégradées" prévues samedi.

"La qualité de l’air ne sera peut-être pas encore considérée comme bonne, mais elle ne devrait pas être aussi mauvaise que samedi. L’humidité sera également moins élevée que samedi, ce qui rendra les conditions plus agréables", a déclaré le météorologue Adam Douty.

La région de New York et du New Jersey a été marquée cette semaine par une odeur de fumée sous un ciel voilé, les autorités locales exhortant les habitants à limiter les activités physiques intenses en extérieur.

Les précipitations prévues pour samedi devraient contribuer à dissiper une grande partie de la fumée.

(Reportage Amy Tennery à New York; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)