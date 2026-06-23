Football/Coupe du monde-La France, encore portée par Mbappé, domine l'Irak et se qualifie en 16es de finale

(Actualisé avec déclarations Deschamps, Digne)

L'équipe de France a assuré dans la nuit de lundi à mardi sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde à la suite de sa victoire contre l'Irak (3-0) grâce, notamment, à un doublé de Kylian Mbappé lors d'un match interrompu plus de deux heures en raison de violents orages à Philadelphie.

Déjà auteur d'un doublé contre le Sénégal (3-1) la semaine dernière, l'attaquant de 27 ans a réitéré sa performance (14e, 54e) pour porter son record de buts en équipe de France à 60 réalisations, dont 16 en Coupe du monde. Il est à deux longueurs du record en la matière détenu par l'Argentin Lionel Messi, lui aussi auteur d'un doublé plus tôt dans la journée contre l'Autriche (2-0).

Moins en vue lors du premier match, Ousmane Dembélé a inscrit le troisième but tricolore (66e) après avoir offert la passe décisive sur la deuxième réalisation de Kylian Mbappé.

"En deuxième mi-temps, on a eu une totale reprise en tenant compte que ce n'était pas évident avec ce qu'il s'est passé", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps sur BeIN Sports. "C'est une très bonne chose, on est qualifié ce soir même si je suis convaincu que le troisième (match) sera décisif pour le classement dans ce groupe."

Les doubles champions du monde joueront la première place du groupe I contre la Norvège, vendredi à Boston.

Malgré les trois changements apportés par le sélectionneur Didier Deschamps dans sa composition de départ (Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola à la place de Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué), l'objectif de décrocher la qualification dès ce deuxième match a été acquis.

Les conditions n'étaient pourtant pas simples dans un Lincoln Financial Field de Philadelphie balayé par la pluie, et les orages.

LONGUE INTERRUPTION

Le premier éclair est venu de Kylian Mbappé, dont la puissante frappe du pied gauche à la limite de la surface de réparation n'a laissé aucune chance au gardien irakien Ahmed Basil.

Il n'a pas été loin de doubler la mise après un magnifique enchaînement avec Bradley Barcola, mais Akam Hashim lui a enlevé le ballon au dernier moment (42e).

La France menait alors 1-0 à la pause quand la rencontre est entrée dans une dimension jusqu'ici inconnue. Le match a été interrompu pendant plus de deux heures et les tribunes évacuées en raison de violents orages à proximité.

Longtemps dans l'incertitude quant à l'heure de reprise du match, les joueurs sont finalement revenus sur la pelouse à 19h30 heure locale (23h30 GMT) pour effectuer un nouvel échauffement de 30 minutes sous une pluie abondante, avant la reprise du match à 20h00.

Malgré les conditions de jeu largement détériorées par une pelouse détrempée, les finalistes de la dernière Coupe du monde n'ont donné aucun espoir aux Irakiens, qui retrouvent la compétition 40 ans après leur dernière participation.

Le soir de sa 100e sélection, Kylian Mbappé a inscrit un nouveau doublé en marquant seul face au but sur un service d'Ousmane Dembélé, qui a profité d'une énorme mésentente entre Zaid Tahseen et Ahmed Basil.

LONGUE SOIRÉE

Bien plus en jambes que face au Sénégal, Ousmane Dembélé a débloqué son compteur dans la compétition en croisant sa frappe du pied droit à la suite d'une passe de Michael Olise. Grâce à sa troisième passe décisive, ce dernier est le meilleur passeur de la compétition, à égalité avec le Suédois Alexander Isak.

Le score aurait pu être plus lourd encore si le subtil lob de Michael Olise n'avait pas trouvé la barre transversale (58e) ou si Adrien Rabiot avait cadré à la suite d'une frappe d'Ousmane Dembélé repoussée par Ahmed Basil (59e).

Kylian Mbappé a également dévissé juste avant le temps additionnel alors qu'il aurait pu s'offrir un triplé (90e).

Assez peu inquiétée par l'attaque irakienne (quatre tirs, aucun cadré), hormis sur une reprise un peu courte d'Ali Alhamadi à la réception d'un centre de Marko Farji (75e), la défense tricolore n'a pas encaissé de but pour la première fois depuis novembre dernier.

L'équipe de France débute sa compétition par deux victoires pour la quatrième édition consécutive. Elle avait joué la finale en 2018 et 2022.

Si les hommes de Didier Deschamps ne sont pas encore assurés d'être au rendez-vous du 19 juillet prochain, ils prolongent au moins l'aventure jusqu'en seizièmes de finale.

"C'est une étape de plus pour nous", a déclaré le latéral gauche Lucas Digne au micro de BeIN Sports. "L'équipe gagne 3-0, l'équipe fait un clean-sheet, c'est une soirée parfaite, un peu longue, mais parfaite."

(Rédigé par Vincent Daheron)