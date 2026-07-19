Football/Coupe du monde-La France battue par l'Angleterre lors du match pour la troisième place

L'équipe de France a failli renverser l'Angleterre (6-4) samedi après avoir été menée 4-0 à la mi-temps lors d'une "petite finale" de la Coupe du monde complètement folle, pour ce qui était le dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Quatre jours après sa défaite contre l'Espagne en demi-finales (2-0), la France s'est presque relevée d'une première période cauchemardesque.

Declan Rice a ouvert le score dès la troisième minute, avant de délivrer une passe décisive sur corner à Ezri Konsa (18e). Bukayo Saka s'est offert un triplé (37e, 45e+1, 87e) puis Jude Bellingham a parachevé le succès des Three Lions (90e+8).

Portés par les entrées à la mi-temps d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Dayot Upamecano et Lucas Digne, les Bleus ont réagi en seconde période grâce au doublé de Kylian Mbappé (48e, 66e) et aux buts de Bradley Barcola (54e) et Ousmane Dembélé (90e+6).

Les Bleus n'avaient plus perdu un match pour la troisième place depuis le Mondial 1982, contre la Pologne (3-2), et ne monteront pas sur le podium de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014.

(Rédigé par Vincent Daheron)