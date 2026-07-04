Football/Coupe du monde-La Fifpro alerte sur l'augmentation des insultes racistes

par Rohith Nair

La Fifpro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, a alerté samedi sur une hausse préoccupante des insultes à destination des joueurs participant à la Coupe du monde de football, notamment à caractère raciste et discriminatoire.

Alors que le tournoi entre désormais dans sa dernière ligne droite, avec les premiers huitièmes de finale prévus samedi, la Fifpro a appelé à une action collective pour protéger les joueurs, exposés à une recrudescence des insultes liées à la pression médiatique.

"Ces dernières semaines, les joueurs ont été victimes d'insultes en ligne et en personne, dont une grande partie à caractère raciste et discriminatoire", a déclaré la Fifpro dans un communiqué.

"Ces incidents ne sont pas isolés, ils révèlent un phénomène systémique qui ne peut être accepté ni dans le football ni dans la société."

"Les joueurs portent les attentes de toute une nation, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de leur sécurité, de leur dignité ou de leur bien-être", a ajouté le syndicat. La Fifa a indiqué que son service de protection sur les réseaux sociaux avait relevé une multiplication par treize des insultes en ligne pendant la phase de groupes, dont 11 % à caractère raciste. Lors de la phase à élimination directe, les Néerlandais Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été visés par des insultes racistes en ligne après avoir manqué leur tir au but lors de la défaite face au Maroc en seizièmes de finale.

"L'équipe nationale constitue une extension du lieu de travail des joueurs, et ceux-ci doivent être protégés en conséquence", a ajouté la Fifpro.

Le syndicat a appelé les différentes parties prenantes à intensifier leurs efforts, estimant que la surveillance et le signalement seuls n'étaient pas suffisants.

(Reportage de Rohith Nair à Miami ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)