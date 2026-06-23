Football/Coupe du Monde-La Colombie vigilante avant son match contre la RDC

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de la Colombie, Nestor Lorenzo, a déclaré lundi que ses joueurs devraient contrer la menace que représenteront leurs adversaires de l'équipe de République démocratique du Congo (RDC) lors du match de Coupe du monde qui les opposera mardi au Mexique.

Les deux équipes s'affronteront dans le cadre de leur deuxième match de groupe et la Colombie, qui s'est imposée mercredi dernier contre l'Ouzbékistan (3-1), pourrait assurer sa qualification en seizièmes de finale si elle l'emportait.

Nestor Lorenzo a toutefois souligné lors d'une conférence de presse d'avant-match que la RDC, qui a accroché le Portugal pour son entrée en lice (1-1), poserait un autre défi tactique.

L'équipe nationale de RDC positionne ses joueurs en 5-3-2, une formation avec deux attaquants placés très haut, ce qui fait des transitions et des contre-attaques le principal danger à maîtriser, a expliqué l'entraîneur des Cafeteros.

Nestor Lorenzo a vanté la polyvalence de Luis Diaz, qui a marqué et délivré une passe décisive contre l'Ouzbékistan, et a dit qu'il avait peu de doutes quant à la composition de son équipe mardi, tout en refusant de la dévoiler.

Il a demandé à ses joueurs de s'appuyer sur l'énergie des supporters sans perdre leur sang froid.

"Nous devons jouer avec un coeur brûlant tout en gardant la tête froide", a dit Nestor Lorenzo.

(Janina Nuno Rios à Mexico; version française Camille Raynaud, édité par Vincent Daheron)