Football/Coupe du monde-La Belgique, en progression, peut battre l'Espagne - Courtois

Le gardien de but belge Thibaut Courtois estime que son pays peut créer la surprise lors de la Coupe du monde 2026 et battre l'Espagne vendredi en quart de finale, grâce notamment à la montée en puissance des Diables Rouges dans la compétition.

"Tous les membres de notre équipe savent que c'est possible. Je pense que nous disposons d'un effectif solide, doté de qualités dont l'Espagne devra tenir compte", a-t-il dit aux journalistes mercredi.

"Il y a des surprises dans tous les tournois (...) la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du monde. Il y a toujours des surprises, et je pense que nous pouvons en être une. Éliminer les champions d'Europe serait évidemment un énorme coup de théâtre. La confiance est là", a ajouté le portier du Real Madrid.

Après une phase de poule poussive et une qualification presque miraculeuse face au Sénégal en seizièmes de finale, la Belgique a livré une prestation aboutie face aux Etats-Unis, battant l'un des pays hôtes 4-1 pour atteindre les quarts de finale pour la troisième fois en quatre Coupes du monde.

"Les gens étaient un peu déçus par nous, mais nous avons redressé la barre. Nous ne cessons de nous améliorer", a poursuivi Thibaut Courtois.

"L'Espagne est la favorite, bien sûr. Elle est excellente en possession de balle, et dès qu'elle la perd, elle exerce un pressing rapide. C'est là que réside la clé : savoir exploiter rapidement les espaces derrière sa défense", a-t-il ajouté.

La Belgique et l'Espagne se sont déjà affrontés en quarts de finale d'une Coupe de monde, un match qui remonte à 1986 et qui avait été remporté par les Diables rouges à l'issue d'une séance de tirs au but. Ils avaient ensuite été battus 2-0 en demi-finale par l'Argentine de Diego Maradona, future championne de monde cette année-là.

Si la Belgique bat l'Espagne - championne du monde en 2010 - et que la France bat le Maroc ce jeudi lors du premier quart de finale de la Coupe du monde, les deux équipes se retrouveront pour la deuxième fois en demi-finales de la compétition, après une première en 2018.

La France l'avait alors emporté 1-0 et avait ensuite remporté sa deuxième Coupe du monde en battant la Croatie 4-2 en finale. La Belgique avait fini troisième, sa meilleure performance à ce stade, après avoir battu l'Angleterre 2-0 lors de la petite finale.

(Mark Gleeson, version française Benoit Van Overstraeten)