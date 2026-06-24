Football/Coupe du monde-La Belgique contrainte de réagir face à la Nouvelle-Zélande

par Philip O'Connor

La Belgique aborde vendredi son dernier match du groupe G à la Coupe du monde, face à la Nouvelle-Zélande, dans l'obligation de réagir après deux prestations décevantes.

Favorite pour terminer en tête du groupe, la Belgique n'aborde pourtant cette dernière journée qu'en troisième position avec deux points, derrière l'Égypte, leader avec quatre points, et l'Iran, également à deux points mais devant à la différence de buts.

Les Diables rouges avaient entamé leur tournoi par un nul contre l'Égypte (1-1), une rencontre marquée par un manque d'efficacité malgré de nombreuses occasions. Les inquiétudes se sont accentuées face à l'Iran, avec un nouveau nul (0-0) malgré 23 tentatives, dont sept cadrées.

Contraint de déclarer forfait contre l'Iran après des difficultés respiratoires à l'entraînement, Jérémy Doku avait rejoint son épouse pour la naissance de leur fils, lundi, avant de réintégrer la sélection à temps pour ce match décisif.

Bien que dernière avec un point, la Nouvelle-Zélande a pourtant mené au score lors de ses deux premiers matches, concédant d'abord le nul contre l'Iran (2-2) avant de s'incliner face à l'Égypte (3-1).

"Ces deux matches nuls ne sont peut-être pas très flatteurs pour la Belgique, qui était sans doute favorite pour remporter le groupe, mais on sait aussi à quel point cette équipe aura faim", a déclaré à Reuters l'attaquant néo-zélandais Elijah Just après la défaite contre l'Égypte.

"Ils doivent nous battre pour se qualifier, donc on ne les sous-estime certainement pas à cause de ces deux nuls."

Le sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia a regretté le manque de réalisme de son équipe, tout en se disant convaincu qu'elle décrochera sa qualification.

"On est toujours pleinement dans cette compétition. Bien sûr, on aurait espéré avoir déjà remporté un, voire deux matches, mais la situation est désormais claire : on doit battre la Nouvelle-Zélande, et on va le faire", a-t-il dit aux journalistes.

"On aura alors cinq points et on sera qualifié, quoi qu'il arrive. Il y a de la pression, mais pas de panique."

(Reportage Philip O'Connor ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)