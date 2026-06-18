Football/Coupe du monde-L'Ivoirien Wahi interdit d'entrer au Canada pour le match contre l'Allemagne

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé jeudi que son attaquant Elye Wahi n'avait pas été autorisé à entrer au Canada, où la Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne samedi à Toronto pour son deuxième match de la Coupe du monde.

"La FIF informe que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade", a déclaré la FIF dans un communiqué publié sur son compte X.

"Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe." Parallèlement, l'attaquant est au cœur d'une enquête sur des soupçons de corruption sportive après la détection de paris inhabituels liés à un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1 le mois dernier, sans que le joueur de l'OGC Nice ait été désigné formellement comme suspect.

"À ce jour, la FIF n’a été officiellement saisie d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant", a ajouté la Fédération ivoirienne de football. "Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance."

La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur (1-0) dans la nuit de dimanche à lundi pour son entrée en lice au Mondial. Une rencontre lors de laquelle Elye Wahi était titulaire.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)