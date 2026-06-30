Football/Coupe du monde-L'inexpérience de la Côte d'Ivoire lui a coûté cher, dit Faé

Le sélectionneur ivoirien Émerse Faé a déclaré que l'inexpérience de son équipe lui a été coûteuse mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde, avec un but concédé face à la Norvège (2-1) à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, après avoir pourtant recollé au score.

Erling Haaland a inscrit le but décisif de la Norvège alors que les Ivoiriens étaient revenus dans le match grâce à un superbe but égalisateur d'Amad Diallo, à la suite de la frappe tout aussi bien ajustée d'Antonio Nusa en première mi-temps.

Les Éléphants ont dominé une grande partie du match, mais ils ont été pénalisés par des contrôles imprécis et un manque d’efficacité devant le but.

"C'est difficile de perdre dans les dernières minutes, ils ont tout donné, ils se sont battus de la première à la dernière minute", a déclaré Émerse Faé à propos de ses joueurs lors d’une brève conférence de presse d’après-match.

"Je pense qu'on a beaucoup grandi grâce à cette compétition, c'est la première Coupe du monde pour ces joueurs, on a peut-être manqué d'un peu de maturité", a-t-il ajouté.

Emerse Faé, aux commandes de la sélection ivoirienne victorieuse de la Coupe d’Afrique des nations début 2024, a estimé que ses joueurs auraient dû se montrer plus solides en défense après l’égalisation de Diallo à la 74e minute.

"Nous aurions peut-être dû essayer de tenir jusqu’aux prolongations, mais quand on affronte ce genre d’équipe, vous savez, dès qu’elle a la moindre occasion de marquer, eh bien, elle la saisit, et c’est ce qui s’est passé cet après-midi".

"Face à ce genre d’équipe, il faut être pragmatique. Quand on a une occasion, il faut être extrêmement précis, tout en restant très solide en défense, et ne pas laisser la moindre ouverture à ce genre d’équipe, car elle compte des joueurs de très grande qualité, qui savent tirer le meilleur parti de la moindre erreur ou d’un moment d’inattention", a-t-il poursuivi.

"Nous avons vraiment déployé d’énormes efforts pour marquer et nous avions l’avantage psychologique, mais nous avons ensuite voulu marquer un deuxième but rapidement. Ils ont rouvert des espaces et en ont tiré profit."

La Côte d’Ivoire participait aux seizièmes de finale pour la première fois, après avoir échoué à passer la phase de poules lors de ses trois précédentes participations à la Coupe du monde.

Pour ce qui constituait son premier Mondial depuis 2014, elle avait terminé deuxième de son groupe derrière l’Allemagne, après avoir battu l’Équateur et Curaçao.

(Rédigé par Mark Gleeson; version française Clément Martinot)