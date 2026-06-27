Football/Coupe du monde-L'Espagne se qualifie pour les 16e de finale après une victoire contre l'Uruguay

L'Espagne s'est imposée vendredi face à l'Uruguay (1-0), prenant la tête du groupe H et se qualifiant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

L'Espagne termine la phase de groupe avec sept points, grâce à deux victoires et un match nul, tandis que le Cap-Vert, qui participe à son premier mondial, décroche la deuxième place du groupe et se qualifie pour les seizièmes de finale après trois matchs nuls consécutifs.

L'Uruguay et l'Arabie saoudite, qui ont chacun obtenu deux points, sont éliminés du tournoi.

L'Espagne a eu du mal à percer la solide défense uruguayenne avant qu'Alex Baena ne débloque le score juste avant la mi-temps, en décochant un tir que le gardien Fernando Muslera a relâché dans son propre but.

L'Uruguay a remplacé son gardien lors de la pause. L'équipe n'est toutefois pas parvenue à déjouer la défense du gardien espagnol Unai Simon.

L'expulsion d'Agustín Canobbio dans le temps additionnel pour un tacle dangereux sur Pau Cubarsi a représenté la frustration de l'Uruguay.

(Janina Nuno Rios à Mexico; version française Camille Raynaud)