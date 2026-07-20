Canada: l'inflation ralentit en juin grâce à un recul du prix de l'essence

L'inflation a ralenti en juin au Canada, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, s'établissant à 2,8%, selon des données officielles publiées lundi.

( AFP / ED JONES )

Les prix à la pompe ont décru de 10,2% depuis le mois de mai grâce à un apaisement relatif des tensions au Moyen-Orient.

Les prix de l'essence ont tout de même augmenté de 20,5% sur un an en juin du fait du blocage du détroit d'Ormuz entraîné par la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février.

L'indice des prix à la consommation, qui s'établissait à 3,2% en mai - un niveau plus vu depuis la fin 2023 -, a aussi été influencé en juin par le tenue de matchs du Mondial-2026 au Canada.

Les prix des hébergements touristiques dans les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - hôtesses de la compétition - ont par exemple augmenté de 10,1% sur un an en juin, selon Statistiques Canada.

"L'inflation reste très modérée au Canada, car la demande relativement faible dissuade les vendeurs d'augmenter les prix", souligne Leslie Preston, économique à la banque TD.

Dans ce contexte, la Banque du Canada a maintenu en juillet son taux directeur à 2,25%, évoquant des "signes d'amélioration" de l'économie canadienne ainsi qu'une adaptation des entreprises à la guerre commerciale lancée par Washington.

La prochaine publication du taux directeur par la banque centrale est prévue le 2 septembre.