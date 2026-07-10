Football/Coupe du monde: L'équipe de France a trouvé son équilibre défensif

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc
Impressionnante offensivement depuis le début de la Coupe du monde de football, et particulièrement au premier tour, l'équipe de France a vu sa défense progresser au fil du parcours jusqu'à devenir infranchissable dans la phase à élimination directe.
Lors d'une phase de groupes étincelante, avec dix buts marqués en trois matches contre le Sénégal (3-1), l'Irak (3-0) et la Norvège (4-1), les Bleus n'avaient encaissé que deux buts, mais avaient parfois concédé pas mal d'occasions.
Le sélectionneur Didier Deschamps réclamait alors un meilleur équilibre, le jeu de son équipe étant logiquement porté par ses talents en attaque : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ainsi que Bradley Barcola et Désiré Doué, qui alternent sur l'aile gauche.
Depuis le début de la phase à élimination directe, la France a rejoint le dernier carré sans encaisser le moindre but face à la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0). Mieux, ses trois adversaires réunis ont cumulé un total de quatre tirs cadrés seulement.
"On a concédé vraiment très peu d'occasions", a savouré jeudi Didier Deschamps, en conférence de presse, après le succès face au Maroc en quarts de finale. "On a été suffisamment vigilants, ça ne leur a pas permis d'être dangereux."
Les Lions de l'Atlas n'ont cadré qu'une seule frappe pendant la rencontre.
"On défend de mieux en mieux, il y a un équilibre qui est meilleur", a poursuivi le sélectionneur tricolore.
Derrière, si les latéraux avaient été critiqués en début de compétition, Jules Koundé est monté en puissance à droite tandis que Lucas Digne a pris la place de Théo Hernandez, à gauche, lors des trois dernières rencontres.
Les efforts des quatre attaquants ne sont pas négligeables, non plus, dans la performance défensive des doubles champions du monde. Dans la continuité de ce que Luis Enrique leur réclame au Paris Saint-Germain, les Parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola ne s'économisent pas.
"En commençant par les joueurs offensifs, on a cette capacité à aller chercher l'adversaire, à l'asphyxier, à l'empêcher de repartir", a expliqué Didier Deschamps. "Quand les deux milieux et les quatre défenseurs voient les efforts qui sont faits devant, ça incite aussi à en faire."
Il faudra désormais répéter ces prestations contre la Belgique ou l'Espagne, mardi à Dallas, pour une place en finale.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer