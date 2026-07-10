Football/Coupe du monde: L'équipe de France a trouvé son équilibre défensif

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc

Impressionnante offensivement depuis le début de la ‌Coupe du monde de football, et particulièrement au premier tour, l'équipe de France a vu ​sa défense progresser au fil du parcours jusqu'à devenir infranchissable dans la phase à élimination directe.

Lors d'une phase de groupes étincelante, avec dix buts marqués en trois matches contre le Sénégal (3-1), l'Irak (3-0) ​et la Norvège (4-1), les Bleus n'avaient encaissé que deux buts, mais avaient parfois concédé pas mal d'occasions.

Le sélectionneur Didier Deschamps réclamait ​alors un meilleur équilibre, le jeu de son ⁠équipe étant logiquement porté par ses talents en attaque : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael ‌Olise ainsi que Bradley Barcola et Désiré Doué, qui alternent sur l'aile gauche.

Depuis le début de la phase à élimination directe, la France a rejoint ​le dernier carré sans encaisser ‌le moindre but face à la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le ⁠Maroc (2-0). Mieux, ses trois adversaires réunis ont cumulé un total de quatre tirs cadrés seulement.

"On a concédé vraiment très peu d'occasions", a savouré jeudi Didier Deschamps, en conférence de presse, après le ⁠succès face au ‌Maroc en quarts de finale. "On a été suffisamment vigilants, ça ne leur a ⁠pas permis d'être dangereux."

Les Lions de l'Atlas n'ont cadré qu'une seule frappe pendant la rencontre.

"On ‌défend de mieux en mieux, il y a un équilibre qui est meilleur", ⁠a poursuivi le sélectionneur tricolore.

Derrière, si les latéraux avaient été critiqués ⁠en début de compétition, ‌Jules Koundé est monté en puissance à droite tandis que Lucas Digne a pris la place ​de Théo Hernandez, à gauche, lors des trois ‌dernières rencontres.

Les efforts des quatre attaquants ne sont pas négligeables, non plus, dans la performance défensive des doubles champions ​du monde. Dans la continuité de ce que Luis Enrique leur réclame au Paris Saint-Germain, les Parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola ne s'économisent pas.

"En commençant par ⁠les joueurs offensifs, on a cette capacité à aller chercher l'adversaire, à l'asphyxier, à l'empêcher de repartir", a expliqué Didier Deschamps. "Quand les deux milieux et les quatre défenseurs voient les efforts qui sont faits devant, ça incite aussi à en faire."

Il faudra désormais répéter ces prestations contre la Belgique ou l'Espagne, mardi à Dallas, pour une place en finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)