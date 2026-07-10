La cheville la plus importante de France n'inquiète pas les Bleus
Dormons sur nos oreilles, ça va aller. Alors qu’il est dans une forme éblouissante au cours du Mondial, comme a pu le constater le Maroc, Kylian Mbappé a tout de même filé une sacrée frousse aux Français jeudi soir . Non pas pour son pénalty manqué, mais bien pour sa sortie sur blessure à la 77 e minute.
Touché à la cheville , le capitaine des Bleus se voulait plutôt rassurant après la rencontre, à l’image du sélectionneur. Selon les informations du Parisien , c’est d’ailleurs le sentiment général au sein du staff tricolore : pas d’inquiétude .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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