La cheville la plus importante de France n'inquiète pas les Bleus

La cheville la plus importante de France n'inquiète pas les Bleus

Dormons sur nos oreilles, ça va aller. Alors qu’il est dans une forme éblouissante au cours du Mondial, comme a pu le constater le Maroc, Kylian Mbappé a tout de même filé une sacrée frousse aux Français jeudi soir . Non pas pour son pénalty manqué, mais bien pour sa sortie sur blessure à la 77 e minute.

Touché à la cheville , le capitaine des Bleus se voulait plutôt rassurant après la rencontre, à l’image du sélectionneur. Selon les informations du Parisien , c’est d’ailleurs le sentiment général au sein du staff tricolore : pas d’inquiétude .…

JF pour SOFOOT.com