Nantes encore gourmand pour lâcher une pépite ?

Le flirt continue, mais à quel coup ? Déjà très intéressé par Matthis Abline l’an dernier, le Paris FC semble revenu à la charge auprès du FC Nantes.

C’est en tout cas ce que rapporte L’Équipe , qui annonce que le PFC a formulé une offre de 23 millions d’euros aux Canaris, qui auraient décliné celle-ci. Désormais en Ligue 2, le club de Waldemar Kita n’entend pas lâcher le joueur le plus valorisé de son effectif au rabais , lui qui avait déjà dit non à de grosses offres l’été passé.…

JF pour SOFOOT.com