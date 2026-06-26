Football/Coupe du monde-L'Australie se qualifie pour les 16e de finale après un nul contre le Paraguay

L'Australie s'est qualifiée jeudi pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football après un match nul contre le Paraguay (0-0).

Les Socceroos ont bénéficié du plus grand nombre d'occasions dans un match marqué par des tacles imprécis et un manque d'efficacité devant le but.

Cristian Volpato et Jackson Irvine ont contraint le gardien du Paraguay à effectuer des arrêts, tandis que Jordan Bos a manqué de peu le but à deux reprises en fin de match.

La seule véritable occasion du Paraguay est intervenue dans les dernières secondes, lorsqu'une frappe de Mauricio Magalhaes a été repoussée par le gardien australien. Seul Julio Enciso a réussi à mettre ses adversaires en difficulté.

L'Australie se qualifie ainsi pour les seizièmes de finale, rejoignant les Etats-Unis, déjà qualifiés en tête du groupe D. Le Paraguay termine troisième du groupe alors que la Turquie est d'ores et déjà éliminée.

(Martin Petty; version française Camille Raynaud)