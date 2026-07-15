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Football/Coupe du monde-L'Argentine, renversante, bat l'Angleterre et retourne en finale
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 23:36

(Actualisé tout du long)

L'Argentine, tenante du titre, a battu l'Angleterre (2-1) grâce à deux buts en toute fin de match, mercredi à Atlanta, et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, lors de laquelle elle affrontera dimanche l'Espagne, qui s'était imposée mardi face à la France (2-0).

Près de quatre ans après leur couronnement au Qatar, lors de la précédente édition du tournoi, Lionel Messi - auteur mercredi des deux passes décisives - et ses coéquipiers tenteront dimanche de décrocher un deuxième titre mondial consécutif, qui serait le quatrième de l'histoire de la sélection argentine.

L'Angleterre échoue pour sa part à se qualifier pour la deuxième finale de Coupe du monde de son histoire, soixante ans après son unique sacre en 1966, alors même qu'elle a ouvert le score en début de seconde période, par Anthony Gordon (55e).

Mais les Argentins, qui avaient déjà effacé in extremis un déficit de deux buts face à l'Egypte en quarts de finale pour s'imposer dans les arrêts de jeu (3-2), n'ont jamais lâché, mettant la pression aux abords de la surface de réparation anglaise.

Si le milieu de terrain Alexis MacAllister a trouvé les montants du gardien Jordan Pickford à deux reprises, Enzo Fernando est parvenu à égaliser à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (85e), renforçant la confiance des champions du monde en titre et leur mainmise sur le jeu.

Face à une Angleterre regroupée dans son camp, son sélectionneur Thomas Tuchel ayant privilégié des options défensives à la suite de l'ouverture du score, l'Argentine a continué de pousser. Avec succès: elle a trouvé de nouveau la faille dans le temps additionnel, Lautaro Martinez, entré en jeu quelques minutes plus tôt, reprenant victorieusement de la tête (90e+2) un centre de Lionel Messi.

Pour ce qui devrait être l'ultime match de Coupe du monde de sa carrière, quatre ans après avoir décroché au Qatar le titre derrière lequel il avait tant couru, Lionel Messi, 39 ans, tentera dimanche de porter les Argentins vers le doublé.

Sur leur route, l'Espagne, championne d'Europe en titre, qui disputera la deuxième finale de Coupe du monde de son histoire, après celle remportée en 2010.

(Rédaction de Paris)

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