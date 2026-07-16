L'aveu de Didier Deschamps avant la petite finale

Objectif podium. Comme lorsque Christophe Lemaître commençait une course avec Usain Bolt et Yohan Blake à la fin des années 2000, les Bleus viseront samedi la médaille de bronze lors de la petite finale du Mondial 2026 contre l’Angleterre. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, Didier Deschamps assure « qu’on va tout faire pour aller chercher cette troisième place. »

Le double D l’assume, cette victoire face aux Three Lions « ne va pas changer la vie des joueurs ». Cependant, les Bleus « se doivent d’avoir ce devoir-là, par rapport à ce que représente ce maillot et par rapport à tous les gens qui sont derrière l’Équipe de France. » …

MBC pour SOFOOT.com