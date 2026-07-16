Enzo Fernández chambre les Anglais avec ... Oasis

Fernández gonna live forever. Au lendemain de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de Coupe du monde, Enzo Fernández a chambré les Anglais sur son compte Instagram avec le tube d’Oasis Wonderwall.

Slide away

Très coquin sur le coup, le joueur de Chelsea a republié une photo dans sa story où il rigole avec Lionel Messi et Leandro Paredes au centre d’entraînement. Le détail qui tue : la musique qui accompagnait cette publication n’est d’autre que Wonderwall d’Oasis , l’une des musiques les plus célèbres de la musique outre-Manche devenue l’hymne de la victoire de la sélection anglaise pendant la compétition. …

MBC pour SOFOOT.com