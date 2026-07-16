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Enzo Fernández chambre les Anglais avec ... Oasis
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 21:33

Enzo Fernández chambre les Anglais avec ... Oasis

Enzo Fernández chambre les Anglais avec ... Oasis

Fernández gonna live forever. Au lendemain de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de Coupe du monde, Enzo Fernández a chambré les Anglais sur son compte Instagram avec le tube d’Oasis Wonderwall.

Slide away

Très coquin sur le coup, le joueur de Chelsea a republié une photo dans sa story où il rigole avec Lionel Messi et Leandro Paredes au centre d’entraînement. Le détail qui tue : la musique qui accompagnait cette publication n’est d’autre que Wonderwall d’Oasis , l’une des musiques les plus célèbres de la musique outre-Manche devenue l’hymne de la victoire de la sélection anglaise pendant la compétition.

MBC pour SOFOOT.com

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