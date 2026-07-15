Football/Coupe du monde-L'Argentine bat l'Angleterre et rejoint l'Espagne en finale

L'Argentine, tenante du titre, a battu l'Angleterre (2-1), mercredi à Atlanta en demi-finales, grâce à deux buts en toute fin de match, et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, lors de laquelle elle affrontera dimanche l'Espagne, qui s'était imposée mardi face à la France (2-0).

Alors qu'Anthony Gordon a ouvert le score pour les Anglais en début de seconde période (55e), les Argentins ont égalisé grâce à Enzo Fernando juste avant la fin du temps réglementaire (85e), avant que Lautaro Martinez ne double la mise dans le temps additionnel (90e+2) pour inverser le sort du match.

Lionel Messi et ses coéquipiers tenteront dimanche à New York de réaliser le doublé, face à une équipe d'Espagne en quête du deuxième titre mondial de son histoire.

(Rédaction de Paris)