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Football/Coupe du monde-Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, annonce sa démission
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 00:03

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a annoncé mardi soir sa démission après l'élimination de son équipe face au Maroc (1-1, 3-2 aux t.a.b.), lundi, en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

"La nuit dernière, j'ai pris la décision de mettre fin à mon mandat de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas", a-t-il écrit sur Instagram.

"Nous avons tous rêvé d'une Coupe du monde où nous marquerions l'histoire. Ce n'est pas arrivé. Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, vous portez cette responsabilité."

Il y a quatre ans au Qatar, sous la houlette de Louis van Gaal, les Pays-Bas, trois fois finalistes de la Coupe du monde, avaient atteint les quarts de finale.

Ronald Koeman a pris les rênes de l'équipe l'année suivante, avec des résultats mitigés. Les Néerlandais ont atteint le dernier carré de l'Euro 2024, mais n'ont plus réussi à battre le moindre pays classé parmi les 25 premiers du classement Fifa depuis le Mondial 2022.

Âgé de 63 ans, il avait été une première fois sélectionneur des Pays-Bas entre février et août 2020, quittant alors son poste pour devenir entraîneur du FC Barcelone.

(Reportage de Mark Gleeson à Atlanta; version française Vincent Daheron)

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