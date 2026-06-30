Football/Coupe du monde-Haaland emmène la Norvège en 8es de finale aux dépens de la Côte d'Ivoire

(Actualisé tout du long)

La Norvège s'est qualifiée mardi près de Dallas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant la Côte d'Ivoire (2-1) grâce à un but de son attaquant Erling Haaland, qui a anéanti en fin de match les espoirs des Éléphants, revenus au score quelques minutes plus tôt grâce à Amad Diallo.

Il s'agit du cinquième but d'Erling Haaland dans le tournoi, ce qui place l'attaquant de Manchester City derrière Lionel Messi (6 buts) et devant un trio Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Vinicius Jr (4) au classement des buteurs (avant les seizièmes de finale respectifs de l'Argentine et de la France).

La Norvège affrontera le Brésil, dimanche dans le New Jersey, pour une place en quarts de finale.

La Côte d'Ivoire avait pourtant bien démarré son duel face aux "Vikings", Nicolas Pépé se montrant dangereux sur l'aile droite dès les premiers instants de la rencontre. Ghislain Konan a été tout près d'ouvrir le score en s'engouffrant dans la surface avant de tirer dans le petit filet.

Yan Diomande a servi Pépé d’une passe en profondeur depuis la droite, mais le joueur de Villarreal a mal contrôlé son tir, permettant à la défense norvégienne de dégager le ballon.

Haaland était resté en retrait jusqu’à ce moment-là, mais à l’approche de la fin de la première mi-temps, la Norvège a pris le contrôle du match.

Si l'attaquant de Manchester City a mal négocié un coup de tête plongeant sur un centre d'Alexander Sorloth venu de la droite, cette action a redonné vie à l'équipe de Stale Solbakken, qui a accéléré le rythme et dominé la possession.

Cette supériorité grandissante a fini par porter ses fruits lorsque Martin Odegaard a servi Nusa sur la gauche. Ce dernier, d’un coup de pied droit, a envoyé un tir en cloche magnifique qui a contourné Yahia Fofana, sorti à la rencontre du ballon, pour finir sa course dans la lucarne.

Peu après, Haaland a été contré in extremis, tandis que Sorloth a vu sa tête passer tout près de la ligne de but sur le corner qui a suivi.

À l’autre bout du terrain, Emmanuel Agbadou a vu sa tête passer à côté alors que la mi-temps approchait, tandis que Pepe a été contré par Orjan Nyland dix minutes après la reprise, après que la frappe initiale de Guela Doue eut été bloquée par Torbjorn Heggem.

Amad, entré en jeu à la place de Christ Inao Oulai à l’heure de jeu, a dégagé sur la ligne une frappe de Heggem qui filait au but, avant de ramener son équipe au score à l’autre bout du terrain.

L’ailier de Manchester United a enchaîné un rapide une-deux avec Pepe, a résisté à David Moller Wolfe avant de contourner Sander Berge pour envoyer un tir puissant dans le gazon qui a rebondi au-delà de Nyland, déclenchant une effusion de joie.

Mais c'est Haaland qui a eu le dernier mot.

Oscar Bobb, ancien coéquipier de Haaland à Manchester City, a glissé le ballon vers Patrick Berg dans la surface de réparation, et ce dernier a servi l’avant-centre qui n’a eu qu’à marquer dans le but vide, Fofana étant pris au dépourvu.

Nyland a repoussé le coup franc d’Amad dans le temps additionnel pour préserver le maigre avantage de son équipe et assurer la qualification de la Norvège.

(Reportage de Michael Church)