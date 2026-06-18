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Football/Coupe du monde-Gusto prêt à saisir sa chance au poste de latéral droit
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 22:50

Après l'entrée en lice victorieuse de l'équipe de France à la Coupe du monde, face au Sénégal (3-1), Didier Deschamps pourrait être tenté de faire quelques changements face à l'Irak, lundi, auquel cas Malo Gusto pourrait en profiter après la performance compliquée de Jules Koundé au poste de latéral droit.

Au coeur d'une première période poussive mardi face aux "Lions de la Teranga", qui pourrait rebattre les cartes au sein du groupe, les latéraux ont été particulièrement en difficulté face à la vivacité des ailiers adverses, que ce soit Jules Koundé à droite ou Théo Hernandez à gauche.

Ces deux postes sont peut-être ceux qui occasionnent le plus de débats dans une équipe à la hiérarchie déjà bien établie.

"Je pense qu'il y a de la concurrence un peu partout. On sait qu'on a un groupe de très grande qualité, la concurrence est importante", a estimé Malo Gusto, jeudi, en conférence de presse à Boston.

Sélectionné pour la première fois chez les Bleus en octobre 2023, le défenseur de Chelsea a connu sa deuxième sélection près de deux ans plus tard. Depuis, il a été de tous les rassemblements pour porter son total à 11 sélections et s'inviter à sa première grande compétition internationale.

"Je pars du principe que je suis dans la liste, que je veux jouer et qu'en tant que joueur tu veux participer. Ce sont des compétitions qui m'animent", a assuré le joueur de 23 ans, champion du monde des clubs avec Chelsea l'an passé.

"Je sais que Jules (Koundé) commence. Je suis venu pour jouer, je suis là pour ça."

En préparation, il était impliqué sur le but ivoirien de la victoire (2-1) avant de se rattraper quatre jours plus tard en délivrant sa quatrième passe décisive chez les Bleus, contre l'Irlande du Nord (3-1).

"Le coach fait ses choix, je me tiendrai prêt quoiqu'il arrive", a poursuivi Malo Gusto. "Je sais que quand le coach me mettra sur le terrain, je donnerai tout et je ferai en sorte de montrer que je peux jouer, que je peux être dans le onze titulaire."

Après l'Irak, lundi à Philadelphie, la France terminera la phase de groupes contre la Norvège, à Boston, le 26 juin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

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